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Водителю минской маршрутки дали штраф 200 рублей «за малое количество пассажиров». Это как?

Водителю минской маршрутки дали штраф 200 рублей «за малое количество пассажиров». Это как?
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Согласно данным автоматизированной информационной системы контроля кассового оборудования (ККО), в Минске водитель маршрутного такси в ноябре прошлого года работал по маршруту «Новая Боровая» – станция метро «Восток». И за 5 часов 20 минут перевез всего пять пассажиров. В налоговой выяснили, что на самом деле пассажиров было гораздо больше. И объяснили разницу между данными ККО и реальными событиями того дня.

Безлюдными улицы и остановки столицы в тот день не были, написал Onliner. И салон маршрутного такси тоже не пустовал. Однако, как выяснили в налоговой инспекции, водитель выдавал чеки далеко не всем пассажирам.

За это нарушение водителю дали штраф в размере 5 базовых величин (200 рублей). В инспекции также сообщили, что юрлицу, у которого он работает и которому принадлежит маршрутка, «будет направлено предложение об устранении причин и условий, способствовавших совершению нарушения».

К слову, постоянная пассажирка этого маршрутного такси рассказала авторам публикации, что по вечерам салон «битком, люди висят друг на друге, а билетов почти никогда не выдают». А кроме того, «очень часто они ездят не по расписанию».

Ранее Телеграф писал, что сотрудники Минской Госавтоинспекции рассказали о том, как привлекли к ответственности водителя маршрутного такси за выезд на встречную полосу через две сплошные. Это не первый раз, когда ГАИ ловит нарушителя на основании видеозаписей, выложенных очевидцами в интернете. Однако в этот раз помимо штрафа несознательного водителя ждало ещё одно наказание, не предусмотренное административным кодексом.

«Вину признаю и раскаиваюсь» — ГАИ опубликовала видео водителя-нарушителя с извинениями. Новый вид наказания?

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