Водители устроили протест в Вильнюсе из-за застрявших грузовиков в Беларуси

Опубликовано: 10.12.2025 14:21 , Обновлено: 10.12.2025

Литовская ассоциация перевозчиков Linava 10 декабря устроила массовую акцию протеста в центре Вильнюса в попытке привлечь внимание властей к ситуации с грузовиками, застрявшими в Беларусь.

Муниципалитет литовской столицы разрешил фурам занять одну из парковок на центральной улице Вильюнса - проспекте Гедиминаса. С самого утра туда начали прибывать фуры, которые сами участники акции пометили чёрными, “траурными” воздушными шарами.

Точное количество участников акции, начавшейся в полдень по местному времени, пока не уточняется. По данным Вильнюсской городской администрации, в акции могут принять участие до 1000 человек и 100 грузовиков, передало литовское издание LRT.

Некоторые водители большегрузов накануне акции заявили, что не намерены ограничиваться площадкой, отведённой городскими властями для мирного протеста. Часть из них призывала к блокированию улиц Вильнюса и автомагистрали в направлении Каунаса. Однако руководство Linava “категорически дистанцировалось” от этих планов, настаивая на проведении акции протеста в исключительно мирном формате.

Главной целью акции в Linava называют привлечение внимание властей в проблеме литовских перевозчиков. Ситуацию с застрявшими в Беларуси фурами в ассоциации называют “критической” и требуют от властей принять конкретные меры.

Сколько литовских фур осталось в Беларуси?

Однако сами стороны никак не могут определиться даже с точным количеством грузовиков и полуприцепов, застрявших в Беларуси. В Linava называют цифру почти в 4000 транспортных средств (включая 1250 грузовиков), но в Таможенной службе Литвы накануне озвучили цифру почти в 10 раз меньше.

Так, по данным Linava, которая ссылается на расчеты Белорусской ассоциации международных автоперевозчиков (БАМАП), в настоящее время в стране насчитывается около 1880 литовских тягачей, а количество полуприцепов может достигать 2,5–3 тысяч.

В отчёте, представленном правительству 9 декабря, заместитель начальника Таможенного департамента Довиле Краулайдене заявила, что, по последним данным, в Беларуси остаётся не более 185 грузовиков и полуприцепов - 91 тягач и 49 прицепов, принадлежащих Linava, а также 28 тягачей и 17 прицепов, не принадлежащих членам ассоциации. В ведомстве при этом сослались на данные с видеокамер на литовских дорогах и анализ данных, в том числе, полученных от Linava.

Президент ассоциации Эрландас Микенас объяснил расхождение в цифрах тем, что литовские государственные ведомства, в отличие от Linava, не могут учитывать транспортные средства, не принадлежащие транспортным ассоциациям. А таких, по словам Микенаса, на белорусских стоянках для грузовиков - большинство.

“Мы хотим получить от государства четкий план относительно того, когда, как и каким образом будут возвращены грузовики. А если это невозможно сделать всеми доступными способами, то необходимо срочно выплатить компенсацию перевозчикам”, - обозначил свою позицию в преддверии акции протеста в Вильнюсе глава Linava.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне вопрос возвращения литовских грузовиков был поднят Президентом Беларуси Александром Лукашенко на заседании Совета безопасности. Он призвал власти Литвы садиться за стол переговоров, предложил выкупить скоропортящиеся грузы, а для возврата самих грузовиков озвучил три конкретных условия.

Лукашенко назвал 3 условия для возвращения литовских грузовиков — «Верните деньги»

“Если хотите нормальных отношений - садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет. И вряд ли будут”, - заявил на совещании белорусский Президент.