"Водители, которым закон не писан" — ГАИ Минска объявила об "усилении контроля" до 15 марта. За кем?

Опубликовано: 12.03.2024 10:24 , Обновлено: 12.03.2024

Госавтоинспекция Минска объявила об акции «Стоп – парковка», которая должна продлиться в белорусской столице с 11 по 15 марта. Инспекторы намерены проверить соблюдение правил парковки, в частности — места для инвалидов.

“Есть такие водители, которым закон не писан. Кто-то допускает нарушение осознанно и паркуется в неразрешенном месте целенаправленно, а кто-то и вовсе не обращает внимания на дорожные знаки и разметку”, – отметил заместитель начальника отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Владимир Герасименя в официальном Telegram-канале.

Правоохранитель подчеркнул, что использовать место для стоянки транспорта, предназначенное для лиц с ограниченными возможностями, имеют право инвалиды I и II группы. Также специально отведённые места имеют право занимать люди с инвалидностью III группы при наличии нарушений опорно-двигательного аппарата, а также водители, которые их перевозят.

При этом на автомобиле должен быть опознавательный знак.

По словам начальника ГАИ, при нарушении правил в первый раз автомобиль эвакуируют, а водителю выпишут предупреждение. За повторный инцидент белорусу придётся заплатить штраф в размере двух базовых величин (на сегодняшний сумма составляет 80 белорусских рублей).

В Бресте пригрозили штрафами и эвакуацией

Ранее Телеграф писал, что сотрудники Госавтоинспекции Бреста [link href=“https://brest.mvd.gov.by/ru/news/10807” target=“_blank” rel=“noopener”] провели [/link] профилактическую акцию «по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств» и рассказали о том, за что эвакуируют автомобили белорусов и выписывают штрафы чаще всего.

По словам инспекторов, именно проблема нехватки парковочных мест «приводит к хаосам на улицах, создает проблемы для водителей и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий».

«Приводит к хаосам на улицах» — ГАИ пригрозила белорусским водителям штрафами и эвакуацией