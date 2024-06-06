Водитель в Могилёве разбил автомобиль из-за скользкого пола. Сколько отсудил у владельца паркинга?

Опубликовано: 06.06.2024 17:27 , Обновлено: 06.06.2024

В пресс-службе Могилёвского областного суда сообщили, что житель областного центра подал иск на владельца одного из паркингов города. Мужчина рассказал, что в ноябре 2023 года из-за скользкого пола разбил собственный автомобиль. Приехавшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что правила дорожного движения при этом белорус не нарушал.

По информации Могилёвского областного суда, дело было на паркинге одного из торговых центров города. При движении между вторым и третьим этажами автомобиль занесло, он влетел в стену и разбился. На место происшествия тут же прибыли инспекторы ГАИ.

Причиной инцидента оказалось скользкое дорожное покрытие паркинга из-за “ненадлежащего его содержания”, сообщили в Могилёвском суде. Размер ущерба оценили в сумму 1950 рублей. Владелец паркинга отказался возместить эти деньги, и водитель обратился в суд. Истец потребовал возмещение материального ущерба — 1950 рублей и компенсацию морального вреда — 2000 белорусских рублей. Однако позже от последнего отказался.

В свою очередь владельца паркинга такое решение не устроило: он стоял на своём и утверждал, что его вины в произошедшем нет. Однако суд Ленинского района Могилёва оказался на стороне истца и в итоге взыскал с компании 1950 рублей за повреждения автомобиля.

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии лета в Межрегиональной ассоциации перевозчиков рассказали, может ли ребёнок самостоятельно ездить в автобусе. Речь, естественно, идёт о тех, кому ещё не исполнилось 18 лет. В организации уточнили, что такие ситуации бывают довольно часто. Мама или папа приводят ребёнка к автобусу и просят довезти до другого города, где его встретит бабушка. Однако законно ли это?

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