Водитель пожаловался на пробку в 5 км на 42 минуты на въезде в Минск. Зрители дали совет, как проехать быстрее

🎥 Видео

Опубликовано: 14.07.2025 15:46 , Обновлено: 14.07.2025

Один из пользователей видеоплатформы TikTok показал огромную автомобильную пробку, образовавшуюся в воскресенье, 13 июля, на одном из въездов в Минск, где в настоящее время ведётся капитальный ремонт. В часы пик даже мелкая авария там сейчас приводит к настоящему коллапсу. Зрители дали автомобилистам совет, как проехать проблемный участок быстрее.

Речь идёт об участке трассы М4 Минск-Могилёв, на котором этой весной начали масштабную реконструкцию с полной заменой асфальтобетонного покрытия и расширением проезжей части. Из-за ремонта проезжую часть пришлось существенно заузить, в том числе на съезде с трассы М5 Минск-Гомель. Именно там вечером в воскресенье, когда горожане массово возвращаются в Минск с дач и деревень, и образовалась огромная пробка. Судя по навигатору, который показал в кадре автор ролика, затор растянулся на 5 километров, простоять в котором автомобилистам, по расчётам системы, придётся не меньше 42 минут.

Виной тому, что пробка практически не двигалась, по словам автора видео, стала какая-то авария.

“Вот к чему приводит ДТП, когда перекрыты две полосы в воскресенье вечером, когда народ возвращается домой”, - прокомментировал ситуацию автор.

В комментариях под роликом набралось немало автомобилистов, которые также вынуждены проезжать по этому ремонтируемому участку дороги, и некоторые дали своим “коллегам” свои советы, как не встрять там в пробку.

Во-первых, использовать альтернативный маршрут. Объехать этот съезд с М5 на М4 можно через Луговую слободу, а чтобы не застрять в пробке далее по М4 непосредственно на въезде в город, опытные водители предложили уйти с основной автомагистрали и въехать в город со стороны Нового Двора, где в выходные поток не такой большой.

Во-вторых, многие посоветовали скорректировать свой привычный график и возвращаться в город с дачи или деревни не в самый час пик, а позже обычного или наоборот - рано утро.

“Я постоянно поражаюсь таким водилам. Будут до последнего сидеть на фазенде и потом все дружно выезжают, как сговорились. И вместе в пробке пару часов стоят. Выехать с утра или позже обычного видимо не судьба”, - возмутился один из зрителей

“Я на работу еду в понедельник, к 8 часам. В 7 выезжаю и еду как человек”, - признался другой комментатор.

В-третьих, многие зрители рекомендовали просто “прокачать” своё водительское мастерство, чтобы не “тормозить” поток на узких участках, а двигаться с постоянной скоростью.

“Две полосы тянутся со скоростью 5/(42/60)=7,14 км/ч, - поделился своими расчетами один из комментаторов. - Разрешенная скорость на этом участке гораздо выше. Если бы ВСЕ автомобили заранее перестраивались в единственную свободную от ремонта полосу движения, могли бы на максималке проскакивать узкое место”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на данном участке трассы М4 сейчас автомобилистам следует проявлять повышенное внимание. Там постоянно работает строительная техника и внезапные препятствия на дороге в виде камней и выбоин достаточно частое явление сейчас. Порой они могут приводить к серьёзным авариям. Одна из них произошла в начале месяца - легковое авто оказалось в кювете, перевернувшись на крышу.

«Ямы жуткие» — Машина перевернулась на выезде из Минска. В TikTok рассказали, что происходит