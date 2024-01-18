Вместо Drive&Pay. «Белоруснефть» предложила скачать новое приложение «с расширенным функционалом»

Опубликовано: 18.01.2024 16:51 , Обновлено: 18.01.2024

Клиентам фирменной сети АЗС «Белоруснефть» предложили скачать новое мобильное приложение, которое так и назвали – «Белоруснефть». И предоставили кликабельную ссылку. В компании сообщили, что сервис Drive&Pay, которым пользовались клиенты фирменной сети АЗС «Белоруснефть», скоро прекратит работу.

«Это собственная разработка предприятия. Клиентов ждет расширенный функционал. Новый сервис позволяет оплачивать топливо, не отходя от колонки, пользоваться бонусной картой прямо из приложения. В нем есть карта расположения АЗС, фильтры, построение маршрутов, полная информация об акциях, скидках. Словом, все востребованные сервисы, новости АЗС на одной площадке», рассказали в компании.

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Ранее Телеграф писал, что на Гродненском филиале «Белоруснефти» решили взяться за кофейный бизнес. Директор РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Вадим Худык рассказал, как поэтапно решили организовать процесс и зачем вообще это нужно.

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