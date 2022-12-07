Власти предложили освободить от транспортного налога еще две группы белорусов
Правила уплаты транспортного налога в Беларуси в 2023 году могут обновить. Это прописано в законопроекте «Об изменении законов по вопросам налогообложения» , опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Так, в документе чиновники предложили освободить от транспортного налога еще две категории белорусов. А именно тех, у кого есть транспортное средство:
- «обращенное в доход государства по решению компетентного органа»;
- «специально оборудованное для использования инвалидами и имеющие соответствующую запись в техпаспорте».
Кроме того, авторы законопроекта прописали новый размер скидок для прицепов (полуприцепов) и транспортных средств, в отношении которых отсутствуют сведения об их типе:
- пенсионерам, инвалидам I или II группы, ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий на территории других государств (при условии, что у владельцев есть права нужной категории) — 50%;
- инвалидам III группы — 25%.
Полностью текст документа можно почитать по ссылке.
Ранее Телеграф писал, что Министерство по налогам и сборам (МНС) подготовило проект изменений в Налоговый кодекс в 2023 году. Согласно нему власти планируют повысить ряд налогов как для индивидуальных предпринимателей, так и для физлиц.
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