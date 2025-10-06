"Собираем порядка 100 и в ГАИ" - В Мингорисполкоме рассказали, как штрафуют за неуплату парковки. А что с 10 000 новых паркомест?

Опубликовано: 06.10.2025 13:58 , Обновлено: 06.10.2025

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения “Парковки столицы”, принадлежащего Мингорисполкому, рассказал как штрафуют автомобилистов за неоплаченную стоянку на платных парковках и где планируют открыть ещё 10 000 новых парковочных мест в городе.

В эфире гостелеканала “Первый информационный” Филиппов заявил, что количество платных парковок в центральной части города планируется увеличивать, чтобы “разгрузить центр”. По словам руководителя предприятия-оператора парковок, городские власти хотят выйти на стандартную формулу платной парковки: 80% мест заняты, 20% мест должны оставаться свободными.

Филиппов пояснил, чтоб соблюдение такого баланса необходимо для того, чтобы приехавший в центр человек “не катался кругами” в поисках свободного места, а достаточно оперативно мог припарковаться в центре.

Для этого, по мнению Филиппова, в центральных районах в зоне синей разметки, которой с недавних пор стали обозначать зону платной парковки в Беларуси, нужно ввести “дорогой тариф”.

“Чтобы человек думал прежде, чем ехать на работу - сесть на общественный транспорт, либо ехать на своей машине”, - пояснил руководитель “Парковок столицы”.

[inf]Стандартный тариф в Минске сейчас составляет 1 рубль в час , на закрытых площадках - 2 рубля в час .[/inf]

С теми же, кто не желает платить, паркуясь за синей полосой разметки, предприятие ведёт активную борьбу. Неплательщикам выписывают жёлтые квитанции, которые проверяющие оставляют под стеклоочистителями. Просто проигнорировать такую квитанцию нельзя - это чревато последствиями.

В скором времени за это нарушение водителям придётся платить своеобразный штраф - пеню за неоплаченную услугу платной парковки или “несвоевременную” оплату. Пока же всё ограничивается взысканием самих неоплаченных сумм за парковку. Для этого предприятию - оператору парковок приходится обращаться за помощью в ГАИ.

“Собираем, когда их накапливается порядка 100 и больше - направляем в ГАИ запрос, получаем информацию о собственнике и направляем претензии”, - описал процесс Филиппов.

Что касается развития парковочной сети в Минске, то в эфире “Первого информационного” прозвучала информация о том, что до конца года в городе появится 10 000 новых парковочных мест , но безо всякой конкретики.

Сам Филиппов ранее в интервью агентству “Минск-Новости” заявлял, что до конца 2025 года количество платных парковочных мест увеличится в Минске с 6 до 10 тысяч, и лишь в перспективе — вырастет до 20 тысяч. Конкретных сроков специалист тогда не называл, но объяснял, что этот процесс будет происходить не только за счёт строительства новых парковок, но и за счёт перевода отдельных открытых парковок (особенно, в центральной части Минска) в платный режим.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров своим постановлением №488 от 9 сентября 2025 года скорректировал правила организации (строительства), эксплуатации и пользования автомобильными стоянками и парковками в Беларуси. В числе прочего правительство разрешило владельцам платных парковок брать с автомобилистов, не заплативших вовремя за стоянку, брать дополнительную плату.

Совмин Беларуси ввёл пеню за несвоевременную оплату парковки