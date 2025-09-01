Власти Бреста решили производить китайские грузовики и пикапы

Опубликовано: 01.09.2025 08:34 , Обновлено: 01.09.2025

В пресс-службе исполкома Брестской области сообщили, что предложили китайскому производителю JAC наладить сборку малотоннажных грузовых автомобилей в свободной экономической зоне"Брест" (СЭЗ). Причем там заявили о желании производить и пикапы.

В пресс-службе самой СЭЗ уточнили, что речь идёт о цехах ООО «Брестмаш», где могли бы производиться грузовики от 3 до 8 тонн.

“В качестве одного из направлений рассматривается выпуск пикапов – автомобилей с открытой грузовой площадкой”, - пояснили в СЭЗ, уточнив, что считают производство пикапов в Беларуси перспективным из-за их “универсальности” для народного хозяйства.

“Они незаменимы для перевозки сельскохозяйственной продукции, кормов, удобрений и инструментов. Такие машины популярны среди малого бизнеса для доставки товаров и обслуживания клиентов”, - выказали уверенность в СЭЗ “Брест”, но сроки начала производства не назвали.

На данный момент на предприятии “Брестмаш” собирают из комплектующих JAC микроавтобусы.

В Беларуси уже продаются пикапы JAC T8 и T9 китайской компании. Однако их количество на дорогах Беларуси невелико. Цены на них стартуют от 35-54 тыс. долларов за штуку.

Опыт “Белджи” показал, что производство китайских автомобилей на белорусских площадках цену на них, как правило, значительно не снижает. Такие же модели в самом Китае стоят часто на порядок дешевле. Впрочем, импортированные авто по дороге в Беларусь тоже значительно дорожают.

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