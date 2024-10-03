Владельцы электрокаров вредят экологии больше? Учёные сравнили углеродный след водителей

Опубликовано: 03.10.2024 16:13 , Обновлено: 03.10.2024

Электромобили уверенно завоёвывают рынок и слывут экологичной альтернативой традиционным автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Однако, учёные выяснили, что их владельцы наносят больший урон экологии, чем водители машин с бензиновым или дизельным двигателем. Как так получилось?

Исследователи из Университета Турку (Финляндия ) обнаружили, что в среднем водители электромобилей оставляют больший углеродный след, чем водители автомобилей с ДВС.

К таким выводам исследователи пришли после того, как опросили почти 4000 финнов об их владении автомобилем, происхождении и образе жизни. Участники также ответили на вопросы о своих жилищных, транспортных и покупательских привычках, чтобы оценить свой углеродный след.

Оказалось, что среднестатистический владелец электромобиля выбрасывает в атмосферу 8,66 тонн CO2 в год, что на полтонны больше, чем у его “коллеги” на традиционном автомобиле (8,05 тонн). Более того, владельцы самых спортивных моделей электрокаров выбрасывают в атмосферу почти на две тонны больше вредных выбросов.

Результаты исследования удивили учёных, ведь предполагалось, что выбор в пользу электромобилей позволит уменьшить количество вредных выбросов.

[info_b]Использование электромобиля сокращает выбросы вредных веществ водителями примерно на 19 процентов по сравнению с использованием автомобилей с ДВС.[/info_b]

Парадоксальный результат исследования учёные связали с “роскошным” образом жизни владельцев электрокаров и их склонностью к путешествиям и развлечениям. Исследование выявило, что среднестатистический владелец электромобиля, как правило богаче владельца авто с ДВС.

“Предыдущие исследования установили, что доход является наиболее сильным предиктором углеродного следа, поскольку более высокий доход связан с более просторными домами, а также с большим количеством путешествий и потребления. И поскольку домохозяйства, использующие электромобили, как правило, имеют высокий доход, их общий углеродный след также выше среднего”, - рассказали учёные в журнале PLOS CLIMATE.

Исследователи полагают, что более высокий доход приводит к увеличению среднего углеродного следа.

[info_b]Углеродный след представляет собой сумму всех выбросов углекислого газа, которые возникают в результате человеческой деятельности, как напрямую, так и косвенно. Углекислый газ обладает способностью удерживать тепло, что приводит к повышению средней температуры поверхности Земли. Это, в свою очередь, способствует возникновению засух, лесных пожаров и других природных катастроф.[/info_b]

Леонардо Ди Каприо со своим электрокаром. Фото: GC Images

Особенно явно это прослеживается на примере богатых знаменитостей. Эта категория людей активно поддерживает электромобили, но в то же время является одной из групп, которая больше остальных загрязняет окружающую среду.

Например, некоторые знаменитости до сих пор любят летать по всему миру на своих частных самолетах.

Четырехчасовой полет одного частного самолёта приводит к тому, что в атмосферу попадает более восьми тонн CO2. Это больше, чем среднестатистический человек вырабатывает за целый год.

Исследование также показало, что владельцы электромобилей отличаются от водителей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания по нескольким важным критериям, помимо более высокого дохода и углеродного следа.

Так, водители электрокаров, как правило, имеют более высокий уровень образования: свыше половины из них обладают высшим или средним специальным образованием.

Кроме того, они чаще являются собственниками жилья и имеют стабильную постоянную работу.

Также владельцы электромобилей, как правило, имеют в своем распоряжении больше автомобилей с значительно большим пробегом по сравнению с водителями бензиновых или дизельных машин.

В среднем владельцы электромобилей проезжают 130 000 км, что более чем в два раза превышает пробег в 14 200 км, характерный для водителей других типов транспорта.

«Это может указывать на то, что среди текущих пользователей электромобилей много людей, использующих свои автомобили для работы или рассматривающих вождение как хобби», - отметили учёные.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) обнародовала свежую статистику продаж на рынке Евросоюза. Она показала, что электромобили всё больше и больше теряют популярность у европейских покупателей. Впрочем, продажи авто с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания также упали, по сравнению с прошлым годом, а вот гибридные авто, наоборот, продолжают отвоёвывать всё большую часть рынка.

Электромобили всё? Европейцы стали активнее покупать другой тип машин