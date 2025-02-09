Витебская ГАИ показала, как с помощью квадрокоптера ловят нарушителей ПДД
В выходные дни Госавтоинспекция Витебской области усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения, применив для этого квадрокоптеры. Особое внимание уделялось правилам обгона.
Как пояснили в ГАИ, беспилотник позволил инспекторам одновременно контролировать весь потенциально опасный участок дороги, где водители могут нарушать правила.
Одно из таких мероприятий прошло на автодороге Р-112 «Витебск-Сураж». С помощью квадрокоптера инспекторы ДПС следили за тем, как водители соблюдают правила обгона.
В ГАИ напомнили, что обгон запрещён:
- на обозначенных и регулируемых перекрёстках, пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны;
- на железнодорожных переездах и на расстоянии менее 100 метров перед ними;
- на путепроводах и под ними;
- в конце подъёма и на участках дорог с ограниченной обзорностью, в условиях недостаточной видимости.
В ведомстве предупредили, что за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, предусмотрены жёсткие меры наказания, вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок до одного года.
Ранее журналисты Telegraf.news подробно рассказывали о «рейдах выходного дня».
ГАИ Беларуси объявила «рейды выходного дня». В какие две области пустила «Стрелу» и на кого нацелила квадрокоптеры?