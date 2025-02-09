Витебская ГАИ показала, как с помощью квадрокоптера ловят нарушителей ПДД

🎥 Видео

Опубликовано: 09.02.2025 09:52 , Обновлено: 09.02.2025

В выходные дни Госавтоинспекция Витебской области усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения, применив для этого квадрокоптеры. Особое внимание уделялось правилам обгона.

Как пояснили в ГАИ, беспилотник позволил инспекторам одновременно контролировать весь потенциально опасный участок дороги, где водители могут нарушать правила.

Одно из таких мероприятий прошло на автодороге Р-112 «Витебск-Сураж». С помощью квадрокоптера инспекторы ДПС следили за тем, как водители соблюдают правила обгона.

В ГАИ напомнили, что обгон запрещён:

на обозначенных и регулируемых перекрёстках, пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны;

на железнодорожных переездах и на расстоянии менее 100 метров перед ними;

на путепроводах и под ними;

в конце подъёма и на участках дорог с ограниченной обзорностью, в условиях недостаточной видимости.

В ведомстве предупредили, что за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, предусмотрены жёсткие меры наказания, вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Ранее журналисты Telegraf.news подробно рассказывали о «рейдах выходного дня».

ГАИ Беларуси объявила «рейды выходного дня». В какие две области пустила «Стрелу» и на кого нацелила квадрокоптеры?