Велосипедистов приравняли к авто? Белорусы рассказали о новых правилах в очереди на границе с Литвой

Опубликовано: 12.11.2023 17:19 , Обновлено: 12.11.2023

Белорусы, регулярно пересекающие литовско-белорусскую границу, заметили изменения, произошедшие недавно в правилах её пересечения для некоторых категорий граждан. Теперь велосипедисты не могут, как раньше, подъезжать прямо к КПП на границе, а вынуждены стоять в общей очереди наравне с автомобилями. По крайне мере именно с такими новыми порядками столкнулись сразу несколько белорусов в литовских пунктах пропуска "Райгардас" ( "Привалка" с белорусской стороны) и "Шальчининкай" ("Бенякони" с белорусской стороны).

Раньше пересечь границу Беларуси и Литвы, минуя порой километровые очереди, можно было на велосипеде, подъехав прямо к окошку КПП. Несколько месяцев назад, чтобы упорядочить движение на пункте пропуска, сотрудники литовской погранслужбы установили знак “Место ожидания для пешеходов/велосипедистов” в непосредственной близости от КПП. Оттуда пограничники сами вызывали велосипедистов для прохождения пограничного контроля. Однако на этой неделе знак пропал, а велосипедистов, по сути, приравняли к автомобилистам: теперь граждане ЕС стоят в очереди на “ЕС-канал” (в народе его называют “европас”), остальные - на канал “All passports”, где сейчас огромные очереди.

О таких порядках рассказали читатели портала “АвтоГродно”. При этом читатели признаются, что новые правила “не до конца ясны”.

“Ведь литовская пограничная служба не уведомляет общественность о своих нововведения, но вообще теперь в самих литовских пунктах пропуска велосипедисты должны стоять в одной очереди с автомобилями. Это на несколько часов удлиняет прохождение границы, не говоря уже о всех неудобствах, связанных с погодой”, – поделился опытом прохождения границы по новым правилам один из читателей.

Как отметило издание, фото камер наблюдения литовской погранслужбы у пунктов пропуска “Райгардас” и “Шальчининкай” эту информацию подтверждают: на кадрах с камеры видно, что велосипедистов в в общей очереди авто нехарактерно много и они скапливаются группами у въезда в пункт пропуска, не заезжая на его территорию, как это было раньше.

“Таким образом, не гражданам ЕС на велосипедах придется стоять много часов на улице в очереди с авто. А вот для граждан ЕС стало лучше – ЕС-канал часто пустует”, - резюмировал читатель портала.

Он также добавил, что белорусские водители “часто не хотят пропускать автомобили литовцев без очереди на ЕС-канал”, но велосипедистов с паспортами ЕС “пока не трогают”.

Ранее Телеграф рассказывал о потасовке, которую устроили автомобилисты, пытавшиеся установить собственные порядки очередности проезда на КПП на подъезде к литовскому пункту пропуска “Шальчининкай” на границе с Беларусью в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Белоруска-героиня видео бунта у КПП рассказала, как на самом деле устроена очередь на литовской границе