На "Автовазе" показали скрещенную с Renault Logan новую Lada Granta. А что так можно?

Опубликовано: 09.03.2023 15:57 , Обновлено: 09.03.2023

Российское сообщество Avtograd News где-то раздобыло, как они заявляют, фотографии подрамника и даже кузова Lada Granta 2. Новая машина, судя по ним, будет на платформе CMF-B от Renault-Nissan. На ней же выпускаются в Европе легковушки Logan и Sandero.

На Автовазе хотят выпустить новую версию “Гранты” в конце 2024 года. А на данный момент, проект Lada Granta 2 уже готов на 95%. Во всяком случае так заверяют на заводе.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее официально подтвердил планы по выпуску обновлённой Lada Granta и назвал примерные сроки.

“Мне коллеги сегодня чуть-чуть показали, в каком формате этот автомобиль будет представлен. И по экстерьеру, и по интерьеру новая Lada Granta будет существенно обновлена по сравнению с текущей версией”, - заявил он.

Будут ли на автомобилях системы ABS, ESP, подушки безопасности и автомат, пока не ясно. Сколько будет стоить такая машина, пока на заводе не говорят.

Напомним, что платформа CMF-B досталась “Автовазу” от предыдущего акционера - компании Renault, которач отказалась от выпуска своих автомобилей после вторжения России в Украину. Теперь в РФ решили “доработать” платформу.