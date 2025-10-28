В ЖКХ пригрозили белорусским автомобилистам штрафом в 1260 рублей и поделились картой

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Опубликовано: 28.10.2025 13:36 , Обновлено: 28.10.2025

В столичном ЖКХ напомнили белорусским автомобилистам о штрафах, которые могут грозить им этой осенью после традиционного "переобувания" машины на зимнюю резину. С водителями поделились картой, которая поможет избежать штрафа в 1260 рублей.

Речь об утилизации старых шин, которые относятся к опасным отходам 3 класса. Если после смены летней резины на зимнюю от старых колёс вы решите избавиться, сделать это нужно по уму, иначе можно получить штраф по инициативе жилищно-коммунальных служб или инспекторов природоохраны.

[inf]К 3 классу относят умеренно-опасные отходы, для восстановления окружающей среды после которых требуется более 10 лет. По общему правилу, их запрещается складировать с бытовым мусором, а следует утилизировать отдельно и по возможности пускать на переработку.

По подсчётам учёных, выброшенная старая покрышка будет разлагаться в природной среде не менее 100 лет, нанося серьезный вред экологии.[/inf]

Выбросить старые автомобильные покрышки просто в мусорный бак для бытовых отходов или оставить на обычной мусорной площадке - не вариант. В ЖКХ Минска предупредили, что это будет рассматриваться как нарушение правил пользования жилыми помещениями - статья 22.12 КоАП РБ. По ней в Беларуси обычного автомобилиста могут оштрафовать на 20 базовых величин (то есть до 840 рублей сегодня).

Ещё больший штраф - до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня) могут выписать тем, кто решит избавиться от старых покрышек, выбросив их на опушке ближайшего леса. Это будет рассматриваться уже как нарушение законодательства об обращении с отходами (статья 16.44 КоАП), пояснили в столичном ЖКХ.

Впрочем, избежать административного наказания вовсе не сложно. Проще всего оставить старые шины на той же станции техобслуживания, где вы будете проводить шиномонтаж. Сегодня многие СТО принимают изношенные шины на утилизацию, но не все - поэтому этот вопрос лучше уточнить заранее.

Если же на шиномонтаже оставить старые покрышки не получилось, их вполне легально можно выбросить на мусорку - но лишь на специальных площадках для крупногабаритного мусора, оставив в специальных контейнерах для сбора вторичных материальных ресурсов.

Кроме того, автомобильные шины можно напрямую сдать в один из пунктов приёма вторичных материальных ресурсов. Их в крупных городах, как правило, несколько. Чтобы автомобилистам было проще сориентироваться, государственное учреждение “Оператор вторичных материальных ресурсов” составил отдельную карту таких пунктов. Ознакомиться с ней и найти ближайший к вам пункт приёма вторресурсов, можно по ссылке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что государственное предприятие «Белшина» объявило о старте производства новой линейки зимних шин, которые, помимо уникального состава резины, имеют на боковинах «белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги».

«Белшина» выпустила шины с «белорусскими рунами и оберегами»