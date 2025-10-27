«Белшина» выпустила шины с «белорусскими рунами и оберегами»

Опубликовано: 27.10.2025 20:38 , Обновлено: 27.10.2025

Государственное предприятие «Белшина» объявило о старте производства новой линейки зимних шин, которые, помимо уникального состава резины, имеют на боковинах «белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги».

Агентство БелТА сообщило, что «Белшина» уже «представила на рынке новую линейку Artmotion Snow Premium».

Начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга предприятия Анна Басаревская не уточнила позиционируются ли обереги на резине как дополнительный элемент безопасности или просто как украшение.

По словам представительницы «Белшины», в нынешнем сезоне автомобилисты смогут выбирать только из 3 типоразмеров. Но в будущем у производителя есть планы расширить ассортимент до 16.

«Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии. Мы надеемся, что в этом зимнем сезоне белорусские автовладельцы смогут по достоинству оценить нашу новинку», — выразила надежду Анна Басаревская.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский производитель автомобильных шин «Белшина» объявил о начале тестирования новой зимней резины на белорусских дорогах. Это произошло в первой половине октября. Неясно, завершились ли уже испытания или продажи будут идти параллельно с ними.

«Белшина» начала тестировать новую зимнюю резину, пообещав экономию топлива