В "Яндекс GO" придумали, как заставить людей не отменять поездки

Опубликовано: 13.03.2024 18:00 , Обновлено: 15.11.2024

Российский онлайн-сервис поиска такси "Яндекс GO" ввёл алгоритм, который будет считать все поездки, которые отменил клиент. Чем их больше, тем медленнее в следующий раз найдут машину. По словами компании, это поможет урегулировать цены на такси.

Нововведение будет учитывать отношение совершённых и отменённых поездок для каждого пассажира.

Затем по данным последних 30 заказов пользователю присвоят один из трёх статусов. В зависимости от него алгоритм решит, как долго клиенту придётся ждать:

статус “Всё в порядке” означает, что скорость поиска будет максимальной;

означает, что скорость поиска будет максимальной; статус “Приемлемо” подразумевает, что поиск машины может быть дольше обычного;

подразумевает, что поиск машины может быть дольше обычного; статус “Неприемлемо” заставит сервис искать машину медленнее, а заказать несколько такси уже не получится.

В компании подчеркнули, что теперь водителю в первую очередь будут предлагать заказ, который с большей вероятностью состоится. При этом алгоритм не должен брать в расчёт вынужденные отмены, когда, например, автомобиль едет слишком долго или стоит на месте.

“Как только водитель принимает заказ, он становится недоступным для других пассажиров. Чем меньше свободных машин в округе, тем выше временный повышающий коэффициент и, соответственно, цена”, — рассказали представители “Яндекс Go” информагентству “ТАСС”.

Также в компании отметили, что, когда пользователи отменяют одну поездку и сразу заказывают другую, остальные вынуждены ждать дольше или заказывать такси по более высокой цене. То же касается и пассажиров, которые оформляют несколько машин одновременно.

Ранее Телеграф писал, что руководство компании “Яндекс Go” спрогнозировало “значительный рост цен” на услуги такси в Беларуси, а также “критическое снижение” количества водителей из-за создания в Беларуси нового Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

«Яндекс Go» спрогнозировала «значительный рост» цен на такси в Беларуси