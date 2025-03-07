В Витебске суд конфисковал машину у таксиста-нелегала. Причина даже не в реестре

Опубликовано: 07.03.2025 20:21 , Обновлено: 07.03.2025

Экономический суд Витебской области рассмотрел дело в отношении местного жителя, который незаконно таксовал. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчина, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица и, судя по всему, не находившись в трудовых отношениях с каким-либо таксопарком, регулярно занимался перевозкой пассажиров. Как выяснилось, с 1 октября 2024 года по 3 февраля 2025 года он выполнил 1233 заказа, принятых через приложение «Maxim», и заработал более 12 тысяч рублей.

Примечательно, что это уже не первое подобное нарушение для белоруса. В сентябре 2024 года его уже ловили на незаконном извозе и штрафовали на 200 рублей, но тогда машину не забрали. Однако после возврата автомобиля он сразу же продолжил нелегально таксовать.

В суде мужчина признал вину и пообещал зарегистрировать свою деятельность официально.

Но несмотря на это, суд, учитывая повторное нарушение и длительный период незаконной работы, назначил более суровое, чем в первый раз, наказание:

Штраф 1260 рублей (30 базовых величин).

Конфискацию автомобиля, на котором он таксовал.

Конфискацию 10% от полученного дохода (1244 рубля 23 копейки).

Постановление суда не обжаловалось и вступило в силу.

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