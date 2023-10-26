В Витебске ГАИ обьявила "День жестянщика" состоявшимся. Сколько аварий за утро?

💼 Официально

Опубликовано: 26.10.2023 13:53 , Обновлено: 26.10.2023

В Витебской ГАИ сообщили, что 26 октября в городе наступил «День жестянщика». И он все ещё в само разгаре. Только за утро в Витебске с утра произошло уже 10 ДТП.

“Выпавший снег и сложные погодные условия застали в врасплох некоторых водителей. В результате только в Витебске произошли 10 аварий, в которых, к счастью, обошлось без пострадавших”, - сообщили в тг-канале Витебской ГАИ.

Инспекторы попросили водителей всё-таки переобуться и ездить осторожнее.

[Telegram_widget url=“https://t.me/vitebsk_gai/11115?single”]

Ранее Телеграф сообщил, что белорусы 26 октября поделились очередными фото и видео “первого снега”. Словно забыв, что уже публиковали с такими же надписями свои снимки 6 и даже 20 дней назад. Кажется, в этот раз все серьезнее.

«Пе-е-ервый снег!» — Белорусы снова поделились видео первых снегопадов. Круче, чем 20 октября?