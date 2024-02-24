"В связи с потеплением" - ГАИ предупредила белорусов, кому окажет "повышенное внимание" на выходных

Опубликовано: 24.02.2024 12:50 , Обновлено: 24.02.2024

Госавтоинспекция Беларуси объявила, что 24 и 25 февраля намерена усилить контроль на дорогах, в том числе, "в связи с потеплением". В списке, за кем будут следить на дорогах, сразу несколько категорий белорусов.

В ГАИ уточнили, что в первую очередь будут следить за пьяными водителями, бесправниками, а также нарушителями правил обгона и проезда пешеходных переходов, игнорирование скоростных ограничений.

“Повышенное внимание - соблюдению водителями маршрутных микроавтобусов Правил дорожного движения и перевозки пассажиров”, - пообещали в Госавтоинспекции.

А из-за потепления инспекторы ГАИ решили уделить внимание велосипедистам и пешеходам, в том числе “на средствах персональной мобильности”.

Ранее Телеграф сообщил, что в столичной Госавтоиспекции сообщили о том, что с 2024 года камеры фотофиксации скорости на белорусских дорогах стали устанавливать по новым схемам. По мнению инспекторов, изменения позволят более эффективно бороться с теми, кто позволяет себе превысить скорость в городе. К чему приготовиться белорусским водителям?

Камеры «на скорость» на белорусских дорогах с 2024 года стали ставить по-новому. К чему приготовиться?