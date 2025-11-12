В соседней с Беларусью стране с недавних времен штрафуют даже за 1 км/час превышения. На сколько?

Опубликовано: 12.11.2025 11:30 , Обновлено: 12.11.2025

Белорусские автомобилисты привыкли к тому, что у них всегда есть в запасе дополнительные 10 км/ч к действующему на конкретном участке дороги ограничению скорости. Получить штраф за превышение как от инспектора, так и от беспристрастной камеры можно лишь в случае, если превысить этот люфт в 10 км/ч. В соседней России этот порог и вовсе составляет 20 км/ч. А вот в другой соседней стране получить штраф с недавних пор можно даже за превышение скорости на 1 км/час. Узнали конкретные суммы.

В такие жёсткие рамки законодатели поставили автомобилистов соседней Польше. До недавнего времени камеры контроля скорости, которые как и в Беларуси являются главным источником штрафных квитанций за превышение для автомобилистов, были весьма снисходительны. Некоторые устройства были настроены на фиксацию нарушений только при превышении скорости не менее чем на 20 км/ч , как в России.

Однако несколько лет назад Верховная контрольная палата обратилась в Генеральную инспекцию автомобильного транспорта Польши с просьбой вмешаться в этот вопрос и ситуация резко поменялась. Камеры перенастроили на “белорусский лад” - теперь они фиксируют нарушения скоростного режима, если автомобиль движется со скоростью, более чем на 10 км/ч превышающей установленное на конкретном участке ограничение скорости, сообщило польское издание Interia.

Такую погрешность в 10 км/ч прямо прописали в польском Законе о дорожном движении, но действует это правило лишь для автоматических регистрирующих устройств - то есть для дорожных камер, фиксирующих скорость движения в моменте и среднюю скорость на отдельном участке. А вот если за превышение скорости вас остановит полицейский, это правило не действует.

Такой практике “терпимости” по отношению к небольшому превышению скорости в Польше положили конец в 2022 году. Тогда в стране вступили в силу новые ограничения скорости и в законе прописали, что штраф можно получить за сам факт превышения, независимо то того, на сколько вы превысили скорость, то есть даже 1 км/ч свыше установленного лимита грозит штрафом.

Сколько придётся заплатить за превышение скорости в Польше?

А вот конкретные суммы штрафов, как и в Беларуси, отличаются в зависимости от того, на сколько была превышена скорость. Чем больше превышение - тем больше придётся платить. Кроме того, от этого также зависит количество штрафов, которые начисляют водителю в качестве дополнительного наказания (в Польше действует накопительная система штрафов):

до 10 км/ч - 50 злотых (около 40 рублей в эквиваленте), 1 штрафной балл,

от 11 до 15 км/ч - 100 злотых (около 80 рублей в эквиваленте), 2 штрафных балла,

от 16 до 20 км/ч - 200 злотых (около 160 рублей в эквиваленте), 3 штрафных балла,

от 21 до 25 км/ч — 300 злотых (около 240 рублей в эквиваленте), 5 штрафных баллов,

от 26 до 30 км/ч - 400 злотых (около 325 рублей в эквиваленте), 7 штрафных баллов,

от 31 до 40 км/ч - 800 злотых (около 650 рублей в эквиваленте), 9 штрафных баллов,

от 41 до 50 км/ч — 1000 злотых (около 815 рублей в эквиваленте), 11 штрафных баллов,

от 51 до 60 км/ч — 1500 злотых (около 1200 рублей в эквиваленте), 13 штрафных баллов,

от 61 до 70 км/ч — 2000 злотых (около 1630 рублей в эквиваленте), 14 штрафных баллов,

71 км/ч и более — 2500 злотых (около 2030 рублей в эквиваленте), 15 штрафных очков.

Стоит также отметить, что в 2022 году в Польше вступило в силу правило о рецидивизме. С тех пор в Польше, как и в Беларуси, при повторном совершении аналогичного правонарушения сумма штрафа увеличивается. Правда, если в Беларуси учитываются правонарушения, совершённые в течение года, в Польше в расчёт берётся более длительный период - последние два года. Сумму штрафа за превышение скорости при повторном нарушении удваивают, а вот количество штрафов, начисляемых водителю, оставляют неизменным.

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