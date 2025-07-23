В российской Lada Iskra нашли логотипы французского Renault. Как объяснили на АвтоВАЗе?

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Опубликовано: 23.07.2025 16:35 , Обновлено: 23.07.2025

В новой модели российского автопрома Lada Iskra, продажи которой официально стартовали 20 июля, обнаружили детали с логотипами французского автопроизводителя Renault. В пресс-службе АвтоВАЗе объяснили, как так получилось.

Фотографии, на которых можно заметить маркировку Renault, а также детали, произведённые в Японии и Китае, опубликовал Telegram-канал Клуба любителей Lada Iskra.

































Такие нюансы подметили российские автоблогеры, которым производитель на днях устроил большой промо-тур по Беларуси. В рамках пресс-тура у журналистов и блогеров была возможность в числе первых испытать новую модель, изучить её характеристики и особенности. Один из них успел приобрести новинку в числе первых и, разобрав машину на детали, обнаружил в ней не только российские комплектующие, но и детали с французскими, японскими и китайскими логотипами.

[info_b]Модель Lada Iskra построена на глубоко модернизированной платформе Renault-Nissan CMF-B LS, которая получила собственный индекс XJO. Изначально планировалось, что Iskra заменит модель Granta, однако производство этой модели продолжилось параллельно с Iskra и Vesta. [/info_b]

В пресс-служба АвтоВАЗа российскому порталу Autonews объяснили, что модель Lada Iskra начали проектировать ещё при французских акционерах (до мая 2022 года французский концерн Renault владел 67,61% акций российской компании). Именно поэтому часть оснастки и прессформ заказывались в то время и имеют, соответственно, логотип французского производителя.

“Перезаказывать новые прессформы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно”, – пояснили в АвтоВАЗе.

В компании заявили, что уровень локализации этой марки в номенклатуре деталей и компонентов превышает 90% (именно такую цифру ранее также озвучивал глава компании Максим Соколов).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в России за пять месяцев 2025 года продажи новых автомобилей Lada в России сократились на 26%. Тем временем в министерстве промышленности и торговли РФ считают, что по итогам года падение может достигнуть даже 40%. Об этом в начале июля заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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