В России ввели штрафы за номера автомобилей без триколора. Все из-за скрытого протеста?

Опубликовано: 29.10.2025 10:27 , Обновлено: 29.10.2025

В России ужесточили стандарты для автомобильных номеров и предупредили о штрафах за отсутствие на них российского флага. Власти связали это нововведение с политическими мотивами.

В чем суть вопроса?

С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые правила для автомобильных номеров. Согласно обновленному стандарту, все вновь выдаваемые номерные знаки обязаны иметь изображение флага России.

До этой даты официальные номера могли быть как с флагом, так и без.

На самом деле флаг на номерах в России появился еще в 1994 году. Но долгое время он был лишь дополнительным элементом. По старым правилам (ГОСТу) главным была надпись RUS, а флаг мог быть, а мог и не быть.

Более того, в некоторых регионах (например, в Татарстане) еще в середине 2000-х выдавали номера старого образца без флага. А еще в России изготовить дубликат утерянного номера куда проще, чем в Беларуси: не нужно идти в ГАИ или МРЭО, достаточно обратиться в специализированную фирму, которая сделает это без лишней волокиты.

Многие россияне пользовались этой услугой, даже не потеряв номер, а просто так. В последние годы среди них даже возникла мода ездить с номерами без флага.

Для российских чиновников и депутатов такая мода перестала быть просто «странностью». Они увидели в этом скрытый протест или неуважение к государству.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев прямо заявил: «То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству… то ли он призывает к сепаратизму».

Некоторые депутаты предлагали и более жесткие меры — вплоть до лишения прав за умышленную езду без флага на номере. Пока что эти инициативы не поддержали, но сам факт таких предложений показывает, насколько серьезно к этому отнеслись власти РФ.

Что ждет российских водителей сейчас?

Теперь водителей в России, которые получили номер после 1 января 2025 года и на нем нет флага, ждет штраф. Такие номера считаются нестандартными. Штраф за это — 500 рублей (около 18 белорусских рублей) или предупреждение.

Но все старые номера, выданные до 2025 года, можно не менять, даже если флага нет. Закон обратной силы не имеет.

В итоге история с номерами зашла дальше, чем просто изменение техстандарта.

Кстати, недавно в России предложили ограничить показ популярного детского мультфильма «Маша и Медведь». С такой инициативой выступил политолог и политтехнолог Вадим Попов, член Российской ассоциации по связям с общественностью. Узнали, в чем общественный деятель усмотрел «пагубное влияние» мультика на российских детей.

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