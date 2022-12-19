В России решили ставить на автобусы двигатели 1963 года

Опубликовано: 19.12.2022 12:02 , Обновлено: 19.12.2022

Российская компания СОЛЛЕРС, владеюшая заводом УАЗ, объявила о возобновлении производства восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ серий 523, 524.

Кстати, двигатели ЗМЗ-53 прекратили выпускать только в 2021 году после почти 60-летнего производства.

“В настоящее время на рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 - как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет”, - признался директор Заволжского филиала ООО «УАЗ» Ильнур Сахабиев.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на анонимные источники сообщило, что цена китайских автомобилей JAC JS4, собранных на национализированном французском заводе Renault в Москве и названных “Москвич 3”, составит 27-33 тысячи долларов. Это в разы больше, чем в самом Китае.

В России назвали цены китайских «Москвичей»