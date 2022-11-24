В России назвали цены китайских "Москвичей"

Опубликовано: 24.11.2022 15:03 , Обновлено: 24.11.2022

«РИА Новости» со ссылкой на анонимные источники сообщило, что цена китайских автомобилей JAC JS4, собранных на национализированном французском заводе Renault в Москве и названных "Москвич 3", составит 27-33 тысячи долларов. Это в разы больше, чем в самом Китае.

В Китае автомобиль JAC JS4 оценили от 72 800 до 99 800 юаней. Что примерно составляет от 11 до 14 тыс долларов. Таким образом цена российской сборки и эмблемы с надписью “Москвич” обойдутся россиянам в дополнительные 16-19 тыс долларов.

Правда, в российском агентстве уточнили, что с учётом льготной госпрограммы автомобили с накленным логотипом “Москвич 3” могут стоить чуть ниже.

Кстати в Беларуси осенью появился официальный дилер, который будет продавать оригинальные (теперь у нас и так придется говорить) легковые китайские авто JAC, в том числе и JAC JS4. Но цену там пока не объявили.

Ранее Телеграф сообщил, что в Москве на бывшем заводе французской компании Renault 23 ноября запустили серийное производство автомобилей «Москвич». Первой выпущенной моделью стал городской кроссовер «Москвич 3». Специалисты полагают, что модель «Москвич 3» будет представлять из себя китайский JAC JS4 со 150-сильным бензиновым турбомотором 1.5, или с 1,6-литровый «атмосферником» на 109 сил.

На бывшем заводе Renault в Москве выпустили первые китайские «Москвичи»