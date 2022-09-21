В России парень собрал паровой мотоцикл, который разгоняется до 60 км/ч

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Опубликовано: 21.09.2022 12:12 , Обновлено: 21.09.2022

Парень из России Алексей поделился, как ему за несколько лет удалось сделать экспериментальный мотоцикл на пару по технологиям эпохи, когда еще не придумали двигатели внутреннего сгорания. По его словам, он создал машину для того, чтобы «ощутить дух времени» и романтику 18-19 веков, а также «просто из инженерного интереса».

Парень известен в «Яндекс Дзене» как Леха Романтик. Там он и рассказал все о своем необычном проекте.

«Получился уникальный аппарат, с рекордными, (для своего типа) параметрами. Максимальная скорость по ровной дороге 60 км/ч. А запас хода 15 км. Что является абсолютным рекордом для паровых мотоциклов с классическим типом двигателя. Мотоцикл сделан вручную, из металлолома, без применения каких-либо промышленных мощностей», — отметил он.

По словам Лехи, за основу он взял подаренный мопед «Карпаты» с напрочь «убитым» мотором. От него остались только колеса, вилка и крылья. Раму ему пришлось сварить полностью новую из металлолома, по типу «сухарь». Это значит, что у мотоцикла нет заднего амортизатора: колесо жестко крепится на раме.

«Дело в том, что паровому двигателю необходим маховик с жестко обусловленным центром вращения. А поскольку колесо и является маховиком, то его движения относительно двигателя пришлось полностью исключить. Для того что бы можно было хоть как то ездить без амортизаторов, пришлось сделать подпружиненое сидение с очень большим ходом», — рассказал создатель.

Сам паровой котел он сделал из обычного газового баллона, который рассчитан на давление 16 атмосфер. Столько же было у настоящих паровозов.

Что касается, энергетической системы мотоцикла, она состоит из баллонов для топлива, крана подачи топлива и горелки. Бачки для топлива объединены в параллель, и имеют как горловину для залива жидких видов топлива, так и терминал для заправки газами.

Паровые каналы в двигателе

«Начал этот проект я чисто из инженерного интереса. Хотелось сделать паровой двигатель, все там подогнать, отстроить, настроить, и посмотреть, как оно работает. Но чем больше я погружался в это дело, тем интересней становилось. А когда начались первые испытания, сперва двигателя, а затем и самого мотоцикла, остановиться было уже не возможно», — поделился Алексей.

И добавил: «После первых проеханных метров, я начал ощущать нечто совершенно иное, чем просто инженерный интерес. Я почувствовал что, как говорят машинисты паровозов, паровая техника живая. С того момента как все «органы» объединились и стали работать как одно целое, в него ещё поселился дух или душа, не знаю как уж выразиться. Он стал чем-то большим, чем изделие».

[info_b]Подробнее о мотоцикле можно прочитать по ссылке.[/info_b]

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