В России отозвали все выпущенные "Москвичи" из-за неладов с русским языком

Опубликовано: 21.03.2023 10:49 , Обновлено: 21.03.2023

Российский производитель машин марки "Москвич" на бывшем заводе Renault отозвал всю партию выпущенных автомобилей. А это целых 84 штуки. Все из-за проблем с руссификацией бортового компьютера.

Источники сообщили, что китайский JAC, который в России гордо назвали “Москвичем” использовал «не совсем общепринятые термины». Российские программисты уже исправили часть ошибок, но не все.

Ранее Телеграф сообщил, что в Китае автомобиль JAC JS4 оценили от 72 800 до 99 800 юаней. Что примерно составляет от 11 до 14 тыс долларов. Таким образом цена российской сборки и эмблемы с надписью «Москвич» обходятся россиянам в дополнительные 16-19 тыс долларов. Как оказалось, грамотный русский язык в стоимость не входил.

В России назвали цены китайских «Москвичей»