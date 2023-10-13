В России одобрили отправку "писем счастья" белорусам. Как это будет работать?
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России теперь официально имеет право штрафовать граждан Беларуси за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами фотовидеофиксации на территории России. Это закреплено в двухстороннем соглашении, заключенном между двумя странами, которое в четверг, 12 октября, ратифицировала Госдума России.
Необходимость заключения такого соглашения стороны мотивировали необходимостью “улучшить взаимодействие” двух стран в сфере дорожного движения, сообщило госагентство БелТА.
[info_b]Само “Соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения” было подписано двумя странами 8 сентября 2022 года. Беларусь ратифицировала документ в марте 2023 года.[/info_b]
Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, выступая в Госдуме, отметил, что данное соглашение помимо взаимного признания штрафов, связанных с нарушением безопасности движения, предусматривает обмен данными по электронным каналам связи между российской ГИБДД и белорусской Госавтоинспекцией.
Как это будет работать?
Данное соглашение касается административных нарушений в области дорожного движения.
Впрочем, судя по всему, сами “письма счастья” от российской ГИБДД белорусы получать будут не от самой российской службы, а опосредованно - через белорусскую ГАИ. Согласно документу, выписывать и взыскивать штрафы, а также оспаривать их правомерность компетентные органы будут “в соответствии с законодательством страны, на территории которой было совершено нарушение”.
Например, если белорусского водителя поймают на камеру фотофиксации за превышение скорости в России, местная ГИБДД направит соответствующий запрос белорусской стороне. Та обязана будет взыскать штраф с нарушителя, а средства от уплаты штрафа будут зачислены в бюджет Беларуси - то есть той страны, на территории которой был взыскан штраф.
Отвечать за реализацию соглашения будут министерства внутренних дел Беларуси и России.
Ранее Телеграф рассказывал, что согласно законодательству, автомобилисты имеют право обжаловать любой штраф, выписанный как лично сотрудником ГАИ, так и на основании данных автоматических камер фотофиксации. Их белорусы получают в виде так называемых “писем счастья”. Алгоритм действий водителя, несогласного с выписанным ему штрафом, озвучили в Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.
Как белорусам обжаловать «письма счастья»? В ГАИ опубликовали пошаговую инструкцию