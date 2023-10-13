В России одобрили отправку "писем счастья" белорусам. Как это будет работать?

Опубликовано: 13.10.2023 10:02 , Обновлено: 13.10.2023

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России теперь официально имеет право штрафовать граждан Беларуси за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами фотовидеофиксации на территории России. Это закреплено в двухстороннем соглашении, заключенном между двумя странами, которое в четверг, 12 октября, ратифицировала Госдума России.

Необходимость заключения такого соглашения стороны мотивировали необходимостью “улучшить взаимодействие” двух стран в сфере дорожного движения, сообщило госагентство БелТА.

[info_b]Само “Соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения” было подписано двумя странами 8 сентября 2022 года. Беларусь ратифицировала документ в марте 2023 года.[/info_b]

Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, выступая в Госдуме, отметил, что данное соглашение помимо взаимного признания штрафов, связанных с нарушением безопасности движения, предусматривает обмен данными по электронным каналам связи между российской ГИБДД и белорусской Госавтоинспекцией.

Как это будет работать?

Данное соглашение касается административных нарушений в области дорожного движения.

Впрочем, судя по всему, сами “письма счастья” от российской ГИБДД белорусы получать будут не от самой российской службы, а опосредованно - через белорусскую ГАИ. Согласно документу, выписывать и взыскивать штрафы, а также оспаривать их правомерность компетентные органы будут “в соответствии с законодательством страны, на территории которой было совершено нарушение”.

Например, если белорусского водителя поймают на камеру фотофиксации за превышение скорости в России, местная ГИБДД направит соответствующий запрос белорусской стороне. Та обязана будет взыскать штраф с нарушителя, а средства от уплаты штрафа будут зачислены в бюджет Беларуси - то есть той страны, на территории которой был взыскан штраф.

Отвечать за реализацию соглашения будут министерства внутренних дел Беларуси и России.

Ранее Телеграф рассказывал, что согласно законодательству, автомобилисты имеют право обжаловать любой штраф, выписанный как лично сотрудником ГАИ, так и на основании данных автоматических камер фотофиксации. Их белорусы получают в виде так называемых “писем счастья”. Алгоритм действий водителя, несогласного с выписанным ему штрафом, озвучили в Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

Как белорусам обжаловать «письма счастья»? В ГАИ опубликовали пошаговую инструкцию