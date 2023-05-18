В РФ объявили, что белорусский бренд легковушек будут собирать из российских запчастей. Что известно?

Опубликовано: 18.05.2023 08:53 , Обновлено: 18.05.2023

Председатель администрации Самарской области России Виктор Кудряшов во время визита в Беларусь заявил, что на планируемые легковые автомобили под белорусским брендом будут ставить российские запчасти.

“Мы сегодня подробно обсудили возможность участия производителей автокомпонентов Самарской области в деятельности предприятия “БЕЛДЖИ”. Мы рассчитываем, что условия для этого будут созданы, потому что предприятие намерено начать производство автомобилей уже под собственным брендом. Это упростит требования к сертификации», - поделился надеждами российский чиновник.

По словам Кудряшова, в его области есть 200 предприятий, которые готовы поставлять белорусскому автопроизводителю свою продукцию. И теперь белорусское предприятие начнет прямые контакты с ними.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусский производитель китайских автомобилей Geely завод “Белджи” утвердил свой новый логотип. Об этом сообщило российское агентство “Спутник”. На нем разместили две буквы: B и G. Возможно, таким образом на заводе в Жодино готовятся к выпуску легкового автомобиля под своим, белорусским, брендом.

Белорусам показали логотип новых белорусских автомобилей. Скоро премьера?

А в 2022 министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик признался, что белорусскому автопрому многого не хватает для создания легкового автомобиля, полностью разработанного и произведенного в стране.

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