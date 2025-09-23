В Польше задержали 20 человек за продажу люксовых авто в Беларусь в обход санкций

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Опубликовано: 23.09.2025 13:48 , Обновлено: 23.09.2025

Центральное бюро расследований полиции Польши 23 сентября сообщило о задержании 20 человек, которых обвинили в незаконной продаже автомобилей класса люкс в Беларусь и Россию. По данным польской полиции, участники преступной группировки в обход действующих санкций вывезли из страны по серым схемам порядка 600 дорогостоящих автомобилей.

По данным следствия, преступная группировка действовала не только в самой Польше, но ив соседних Чехии, Литве, Германии и некоторых других странах Европейского союза на протяжении последних пяти лет. Её участники покупали люксовые авто таких брендов, как BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover, в автосалонах, а затем перепродавали их другим компаниям и вывозили в страны ЕС. Оттуда их переправляли обратно в Польшу и снова перепродавали через белорусские, азербайджанские и казахские компании, вывозя конечным покупателям в Беларусь и Россию.

Помимо участия в серых схемах для обхода европейских санкций задержанным также предъявили обвинения в выдаче фиктивных счетов-фактур, отмывании денег и необоснованном обогащении за счёт возмещения НДС на проданные авто (сумму оценили более чем в 40 млн злотых (порядка 11 млн долларов).

Как сообщили в пресс-службе Центрального бюро расследований полиции, прокурор Люблинской воеводской прокуратуры уже предъявил задержанным официальные обвинения. Троих из них - тем, кому предъявили обвинения в руководстве международной преступной группировкой - взяли под стражу на три месяца на время разбирательства.

О гражданстве задержанных официально не сообщается. Некоторым из задержанных может грозить до 5 лет тюрьмы и крупные штрафы, поскольку отдельные статьи, по которым им предъявили обвинения, классифицируются как тяжкие.

В ходе операции следователи изъяли у задержанных имущество, включая эксклюзивные часы, ювелирные изделия и наличные в различных валютах. Генеральный инспектор финансовой полиции также заморозил средства на банковских счетах подозреваемых на общую сумму более 10 миллионов злотых (почти 3 млн долларов).

Напомним, с весны прошлого года в странах Евросоюза был введён официальный запрет на вывоз в Беларусь автомобилей, объём двигателя которых превышает 1,9 л.

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