В Польше предложили сделать с самокатчиками то же, что и в Беларуси. Что говорят врачи и эксперты?

Опубликовано: 03.09.2025 18:57 , Обновлено: 03.09.2025

В Польше за последние недели произошла серия трагических происшествий с участием электросамокатов. Поэтому врачи и другие эксперты "бьют тревогу" и всё чаще призывают к изменению правил и повышению уровня информированности пользователей, сообщил портал Auto Swiat. Ужесточат ли ПДД в Польше для электросамокатчиков, как это недавно сделали в Беларуси? По словам экспертов, первые шаги уже сделаны.

Так, издание привело недавнее происшествие. Вечером 1 сентября на одной из польских трасс произошло смертельное ДТП. Двое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, ехавших на одном электросамокате, столкнулись с грузовиком. К сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, оба скончались на месте.

“Не имели права”

Польский эксперт по дорожному движению Филип Грега, комментируя аварию для агентства PAP, заявил, что никакие правила не будут работать, если их не соблюдают участники дорожного движения.

«Для нас это невообразимая трагедия. Трудно понять, как кому-то могла прийти в голову такая идея. Эти люди не имели права ехать вместе на одном самокате, но они сделали это, пойдя на огромный риск», — сказал он.

[inf] По данным Главного управления национальной полиции (KGP) Польши, с начала 2025 года по 1 сентября произошло 847 аварий с участием электросамокатов. Семь человек погибли, 778 получили травмы. Основными причинами эксперты назвали превышение скорости, отсутствие шлемов и несоблюдение правил дорожного движения. [/inf]

Фото иллюстрационное

“Опасная смесь”

В свою очередь польские врачи предупреждают, что травмы, возникающие при езде на самокате, зачастую очень серьёзны.

Доктор Адам Михчик из Гданьского медицинского университета подчеркнул, что маленькие колёса, не обеспечивающие должной устойчивости во время езды, слабые тормоза и высокая скорость создают «опасную смесь, способствующую многочисленным и серьёзным авариям».

В интервью PAP Миччик заявил, что, помимо травм конечностей, переломы лицевого черепа являются наиболее распространёнными травмами у пациентов после аварий на электросамокатах.

«В лучшем случае это будут раны мягких тканей лица, часто оставляющие неизгладимые шрамы. Наиболее распространённые травмы — это переломы нижней и верхней челюстей, глазниц и оскольчатые переломы лицевых костей», — пояснил он.

Тем временем Матеуш Струсь, доцент кафедры детской нейрохирургии Детской клинической больницы Варшавского медицинского университета, сообщил, что в Польше дети на электросамокатах могут развивать скорость до 80 км/ч.

Почти половина детей, поступающих в больницу с черепно-мозговыми травмами, а также другими травмами, такими как переломы конечностей, становятся жертвами аварий, связанных с самокатами. Доцент добавил, что это составляет до 7-8 человек в неделю.

Фото иллюстрационное

В Польше изменят ПДД?

Упомянутый ранее эксперт по дорожному движению Филип Грега указал на необходимость обучения и введения более строгих правил.

По данным портала Auto Swiat, правительство Польши “уже сделало первые шаги”. Так, 2 сентября был принят проект поправки к Закону о дорожном движении, вводящий обязательное ношение шлемов детьми до 16 лет при езде на самокатах, велосипедах и других личных транспортных средствах.

Грега считает, что это шаг в правильном направлении, но это только начало, поскольку необходимы комплексные меры по повышению безопасности дорожного движения.

Фото иллюстрационное

[infb]Сейчас в польских правилах сказано, что электросамокатом можно управлять:

лицам старше 18 лет: без необходимости иметь какие-либо документы.

от 10 до 18 лет: при себе необходимо иметь велосипедную карту или водительские права категории AM, A1, B1 или T. Велосипедную карту можно получить после окончания курса в школе или учебном центре.

до 10 лет: можно только в жилых зонах (зонах с ограничением скорости 20 км/ч и приоритетом для пешеходов) и только под присмотром взрослых.

При этом : электросамокаты не должны превышать 20 км/ч на дорогах общего пользования.

[/infb]

Новые правила для электросамокатов в Беларуси

Фото иллюстрационное

Напомним, что с 1 сентября в Беларуси вступили в силу новые правила дорожного движения для велосипедистов и пользователей средств персональной мобильность (СПМ), в том числе электросамокатов.

Так, появилась обязанность спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу, а также ограничения по скорости:

на велодорожке — не более 25 км/ч,

на тротуаре — не более 10 км/ч.

Также новой редакцией ПДД предусмотрено, что водителям средств персональной мобильности рекомендуется использовать шлем.

Велосипедистов в Беларуси обязали спешиваться перед переходами. Узнали список всех изменений в ПДД