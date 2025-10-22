В Польше на дорогах появятся новые знаки. Что означает множество стрелок?

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Опубликовано: 22.10.2025 19:18 , Обновлено: 22.10.2025

Польские власти одобрили установку нового знака под номером F-23. Его размещение начнётся через несколько месяцев. В министерстве инфраструктуры соседней страны уже объяснили, как водителям следует вести себя при его виде.

Знак F-23 будет обозначать «среднюю многофункциональную полосу». Его будут устанавливать на участках, где есть две полосы движения в противоположных направлениях, разделённые полосой, которая создаёт дополнительное пространство. Водители смогут использовать эту “лишнюю” полосу при повороте налево или для перестроения. F-23 будет указывать на то, что такой манёвр разрешён.

Этот знак представляет собой синий прямоугольник, на котором изображены три полосы и стрелки.

При этом, если длина многофункциональной полосы будет превышать 500 м, знак F-23 будет продублирован. А конец многофункциональной полосы будет обозначен знаком F-23 с табличкой «Конец».

Ранее Telegraf.news писал, что на трассе Р58 «Минск — Мядель» водители обнаружили новый дорожный знак. Он предупреждает участников движения о контроле с помощью беспилотника. В правилах дорожного движения такого знака нет.

Под Минском заметили новый дорожный знак, предупреждающий о контроле ГАИ