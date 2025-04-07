В Орше на автомобиль белоруса упало дерево. Сколько удалось взыскать с коммунальников?

Опубликовано: 07.04.2025 17:38 , Обновлено: 07.04.2025

Если на вашу машину упало дерево, кто виноват — стихия или всё-таки коммунальные службы? Житель Орши на собственном опыте доказал, что ответственность можно возложить на организацию, отвечающую за зелёные насаждения. Суд Оршанского района взыскал с местного коммунального предприятия немалую сумму в пользу автовладельца, чей автомобиль был повреждён упавшим деревом, несмотря на попытки коммунальщиков списать всё на плохую погоду.

Как следует из материалов дела, инцидент произошёл ещё 12 июля 2024 года около 12:30. Истец ехал по дороге в Орше, когда на его автомобиль рухнуло росшее у дороги дерево. Машина, естественно, получила повреждения.

Ключевым моментом стало заключение Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Специалисты провели дендрологическую диагностику упавшего дерева и установили, что оно было опасным ещё до падения из-за стволовой гнили в дупле и на месте развилки стволов. А по закону опасные деревья в населённых пунктах подлежат удалению.

Владелец авто понёс расходы: на оценку ущерба, поиск и покупку запчастей, сам ремонт (подтверждённый заказ-нарядом), а также на сопутствующие мелочи вроде почтовых отправлений, бензина и банковских комиссий. В итоге он потребовал от коммунального предприятия возместить 14 443,26 рубля материального ущерба и 119,15 рубля прочих убытков.

Коммунальники (вероятно, КУП «Оршанская спецавтобаза») иск не признали. Их аргумент: виновата непогода — в тот день был сильный порывистый ветер, который и валил деревья. Иными словами форс-мажор.

Однако суд выяснил, что именно это предприятие решением вышестоящих органов должно осуществлять выполнение работ по содержанию территорий:

Ежедневно осматривать деревья .

. При выявлении опасных деревьев (дупла, гниль, повреждения) — незамедлительно ограждать территорию , готовить заключение и принимать меры по их удалению .

, готовить заключение и . Вести учёт и проводить обследования деревьев.

Как установил суд, начальник участка зелёного строительства этого КУП не организовал должным образом работу по обследованию, осмотру и учёту деревьев. То есть попросту не выполнил свои прямые обязанности, из-за чего опасное дерево не было вовремя выявлено и удалено.

В итоге суд признал требования автовладельца обоснованными. Ссылки на плохую погоду не помогли, так как доказана вина коммунальной службы в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за зелёными насаждениями.

Решением суда с предприятия взыскали в пользу автолюбителя вред на общую сумму 14 453,32 рубля . Решение уже вступило в законную силу, никто его не обжаловал.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о похожем судебном разбирательстве в Гомеле.

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