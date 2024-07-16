В одной из областей Беларуси на дороги вышли участковые. У кого решили "оценивать внешний вид" шин?

Опубликовано: 16.07.2024 20:51 , Обновлено: 16.07.2024

Госавтоинспекция Гродненщины сообщила о проведении рейдовых мероприятий совместно с участковыми отдела милиции. Так, под пристальное внимание сотрудников правопорядка и страж дорог попали "наиболее уязвимые участники движения": пешеходы, велосипедисты и, само собой, водители автомобилей. Инспекторы пообещали проверить не только соблюдение ПДД, но и внешний вид транспорта, его целостность и многое другое.

По итогам первого полугодия на Гродненщине произошло 167 ДТП — это на 26 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях пострадал 181 человек, 17 из которых погибли. В связи с этим областная ГАИ усилила надзор за безопасностью на дороге. Особенное внимание инспекторы пообещали уделить “наиболее уязвимым участникам дорожного движения” — пешеходам и велосипедистам. Но не только.

В ведомстве рассказали, что основной причиной ДТП по-прежнему остаётся невнимательность и неосторожность водителей, а также пренебрежение правилами безопасности. К тому же в последнее время ситуация осложняется аномально высокими температурами. По словам сотрудников ГАИ, жара влияет на концентрацию, внимание и “скорость принятия решений”.

В связи с этим Госавтоинспекция “бдительно следит” за водителями: помимо наличия необходимых документов, в том числе техосмотра, инспекторы оценивают внешний вид авто, их целостность, неисправность внешних световых приборов, состояние шин и наличие специальных детских кресел.

Также инспекторы напомнили о соблюдении ПДД не только взрослыми, но и детьми. Так, ответственность за правонарушения по статье 18.20 КоАП РБ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения) наступает с 16-летнего возраста.

Ранее Telegraf.news писал, что, несмотря на летний период отпусков, ГАИ продолжает рейды в разных частях Беларуси. Так, на Гомельщине усилили контроль за местами массового отдыха, на Гродненщине уделили внимание маршруткам, а на Витебщине инспекторов отправили в поля.

ГАИ отправила патрули на пляжи в одной области Беларуси. А где пообещали проверить прохождение ТО?