В одной из областей Беларуси ГАИ объявила усиленные рейды с квадрокоптером. За что пообещали лишать прав на 1 год?

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Опубликовано: 27.07.2025 11:26 , Обновлено: 27.07.2025

Белорусская Госавтоинспекция в эти выходные устроила массированные отработки автомобильных дорог с использованием дронов. Об этом заблаговременно проинформировали областные инспекции Минщины и Витебщины, предупредив, что вооружиться квадрокоптерами планируют и их коллеги их других регионов. О ходе подобных рейдов в воскресенье, 27 июля, отчитались в органах внутренних дел Гомельщины.

Рейд с использованием квадрокоптера в этой области в выходные решили организовать на территории Речицкого района. В первую очередь с воздуха инспекторы следили за теми водителями, которые нарушают правила обгона и выезжают на встречную полосу там, где таки манёвры запрещены Правилами дорожного движения (ПДД).

“Нарушения фиксировались в режиме реального времени и после чего показывались нарушителям. В отношении водителей составлены административные материалы по ч.9 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь”, - отчитались о результатах рейда в Telegram-канале “Сожский Форпост”, не уточнив, сколько нарушителей удалось вычислить в ходе рейда.













[info_b]Там напомнили, что согласно действующему законодательству, за нарушение правил обгона, а также за выезд на встречную полосу в Беларуси водителя могут оштрафовать на 2 - 10 базовых величин (то есть до 420 рублей на сегодняшний день) и даже лишить водительских прав на срок до 1 года .[/info_b]

Такие рейды ГАИ с дронами в Гомельской ГАИ назвали “современным эффективным инструментом для предотвращения ДТП и сохранения жизней”, который позволяет “оперативно контролировать” дорожную обстановку и “дисциплинировать водителей”. В связи с этим в областной ГАИ пообещали продолжить эту работу “в усиленном режиме”.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, в Гродненской Госавтоинспекции назвали ещё одно нарушение, за которым следят их сотрудники в ходе тематических рейдов и за которые водителям могут придти так называемые “письма счастья”. Речь о штрафах за нарушения правил маневрирования, а именно, не включённый сигнал поворота при перестроениях, съезде с кольца и так далее.

«Уверенность в собственной правоте» — В ГАИ назвали ещё одно нарушение, после которого белорусы могут ждать «письма счастья»