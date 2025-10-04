В МВД прокомментировали видео с "белорусским" номером автомобиля с регионом "9"

Опубликовано: 04.10.2025 11:09 , Обновлено: 04.10.2025

В МВД Беларуси официально оценили видео, предположительно снятое в Москве, на котором фигурирует кроссовер с якобы белорусским номером с цифрой региона 9. Там назвали номер лишь "похожим на белорусский".

“Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что он не соответствует требованиям нормативных правовых актов Беларуси”, - заявили в ГАИ.

В МВД сообщили, что уже направили в России информация “для реагирования”.

“Министерство внутренних дел официально заявляет: в нашей стране не выдаются регистрационные знаки транспортных средств с кодом региона 9”, - объяснили в ведомстве.

Также в МВД напомнили, что подделка номерных знаков машины является уголовным преступлением.

Ранее Telegraf.news одним из первых сообщил, что в Москве заметили странный “белорусский” номер на машине.

В TikTok выложили видео, снятое в российской столице, на которое попал автомобиль на белорусских номерах. Внимание автора ролика привлекла одна неожиданная деталь на госномерах - цифра 9 в конце, указывающая на регион, в котором зарегистрирована машина.

В Москве заметили машину на белорусских номерах с «девяткой». А это законно?