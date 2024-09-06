В МВД напомнили белорусам, что делать, если инспектор ГАИ расставил или опустил руки

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Опубликовано: 06.09.2024 09:49 , Обновлено: 06.09.2024

Присутствие регулировщика на дорогах Беларуси - явление достаточно редкое, и многие водители забывают, что означают его движения. Однако стоит помнить, что, согласно ПДД, водители обязаны выполнять сигналы регулировщика, даже если они противоречат светофору. В телеграм-канале "УВД Минского облисполкома" напомнили, что означают его жесты.

Присутствие регулировщика на дороге внушает страх многим участникам движения. Чаще всего это связано с незнанием его сигналов. Что означают его жесты?

Регулировщик поднял руку вверх

Этот сигнал регулировщика запрещает движение любого транспорта и пешеходов.

Руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены

В этом случае имеет значение положение корпуса регулировщика. Если к водителю обращена спина или грудь, то данный сигнал регулировщика запрещает движение.

Если же регулировщик стоит к Вам боком, то такой сигнал разрешает Вам движение прямо и/или направо. Этот же сигнал регулировщика разрешает пешеходам переходить дорогу, поэтому стоит быть внимательнее.

Фото: телеграм-канал "УВД Минского облисполкома"

Регулировщик вытянул вперед правую руку

Снова обратите внимание на положение корпуса регулировщика. Если вы видите грудь , то можете проезжать направо. Другие направления движения запрещены.

Если регулировщик стоит к Вам правым боком или спиной , то движение в любом направлении запрещено.

Если регулировщик стоит к Вам левым боком , то вам разрешено двигаться во всех направлениях. При этом пешеходы при таком сигнале регулировщика имеют право переходить дорогу за его спиной.

К слову, ранее телеграм-канал “ГАИ Витебщины” делился видеороликом, в котором наглядно показывал сигналы регулировщика для водителя.

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