В Могилёве открыли центр продаж автобусов китайского производства

Опубликовано: 29.11.2023 09:52 , Обновлено: 29.11.2023

В Могилёве на днях открыли официальный дилерский центр китайского производителя пассажирских автобусов Zhongtong. Дилер - ООО «Праймэкспресс» - заявил, что представленные в центре "автобусы европейского качества", покупателям обойдутся "в 3 раза дешевле".

Выставочный центр Zhongtong расположился в Могилёве по адресу улица Академика Павлова, 5а. Там же будут проводить сервисное и гарантийное обслуживание автобусов, сообщил портал Onliner.by.

Вместимость 12,6-метрового автобуса Zhongtong составляет 53 пассажира. Представленная на белорусском рынке модель оснащена дизельным двигателем Cummins объемом 8,9 литра и мощностью 375 л. с., шестиступенчатой механической коробкой переключения передач. Максимальная заявленная скорость автобуса - 120 км/ч.

Для удобства пассажиров кресла оборудовали подлокотниками, столиками, индивидуальными блоками обдува, а также связью с водителем и USB-портами. В салоне есть система отопления, охлаждения и вентиляции, расположенная всему периметру, а контроль за безопасностью обеспечивается за счёт пяти камер видеонаблюдения, установленных в салоне и снаружи.

По данным портала Onliner.by, стоимость представленной модели стартует от 163 тыс. долларов в эквиваленте.

Отметим, что автобусы китайского производства уже начали закупать некоторые региональные автопарки страны. Так, весной этого года автобус марки Zhongtong-6127 появился в Пинском автобусном парке. По данным местной газеты, автопарк приобрел его за собственные средства, заплатив 524 тыс. рублей.

В ноябре о покупке аналогичного автобуса Zhongtong отчитался Брестский горисполком. По данным издания “Виртуальны Брест”, его закупили для автопарка КУП “Брестский общественный транспорт”, однако стоимость покупки не озвучили.

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