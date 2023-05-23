В Могилеве водитель решил проучить любителя "левых полос". В ГАИ рассказали, как наказали

🎥 Видео

Опубликовано: 23.05.2023 19:23 , Обновлено: 23.05.2023

В Могилевской милиции показали видео с видеорегистратора, где водитель легковой машины решил проучить, по его мнению, нарушителя, который занял левую полосу и не пропускал другие машины.

На ролике, снятом на видеорегистратор оккупировавшего левую полосу, видно, что другой водитель опережает его по правой, перестраивается впереди и начинает резко притормаживать. Таким образом, видимо, он хотел дать понять, что занимать левую полосу не стоит. А затем дал по газам, как полагается исправному водителю, перестроившись в правую полосу.

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В итоге, однако, он сам нарушил ПДД. В ГАИ Могилевщины сообщили, что 46-летний местный житель на автомобиле BMW на улице Минское шоссе в Могилеве “создал аварийную ситуацию, однако не учел, что его маневры попали на запись видеорегистратора”.

В отношении водителя составили протокол и ему грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением водительского удостоверения до 2-х лет или без лишения.

Можно ли занимать левую полосу?

Это старая печаль и боль многих белорусских водителей, которые стараются ездить по правилам. На самом деле очень они очень часто сталкиваются с коллегами-”левополосниками”, которые или на знают ПДД, или просто их игнорируют, полагаясь на природную наглость или желание кому-то что-то доказать.

Согласно ПДД Беларуси, по левой полосе постоянно двигаться можно только в пределах населенного пункта. И то не всегда: “При трех и более полосах движения в данном направлении занимать крайнюю левую полосу разрешается только тогда, когда несвободны другие полосы, а также для опережения, поворота налево или разворота”.

За пределами поселений и городов, левая полоса может использоваться только для опережения, объезда или поворота налево. Занимать ее просто для езды вперёд запрещается.

Стоит помнить что водители, которые за городом любят ехать в левой полосе и не пропускать другие машины, всегда нарушают ПДД. Но не стоит для их “обучения” самим нарушать, хотя бы потому, что их уже вряд-ли что-то научит, кроме штрафа или лишения прав. Может стоит просто снять видео и отправить в ГАИ?

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Могилевской области обратились к белорусам посмотреть одно видео и показать его детям. Оно того точно стоит, ведь от него может зависеть их жизнь и здоровье.

В ГАИ попросили всех белорусов показать одно видео своим детям. Может спасти их жизни