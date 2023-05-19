В ГАИ попросили всех белорусов показать одно видео своим детям. Может спасти их жизни

🎥 Видео

Опубликовано: 19.05.2023 16:48 , Обновлено: 19.05.2023

В ГАИ Могилевской области обратились к белорусам посмотреть одно видео и показать его детям. Оно того точно стоит, ведь от него может зависеть их жизнь и здоровье

“Покажите это видео своим детям. Школьник на велосипеде попал под машину”, - с таким заголовком появилось сообщение пресс-службы ГАИ.

В самом видеоролике запечатлено ДТП, которое произошло 18 мая в Могилеве. 43-летний водитель автомобиля Volkswagen поворачивал направо с улицы Островского на бульвар Непокоренных в Могилеве, пропустив как положено пешеходов на перекрестке. Однако в этот момент на пешеходный переход выскочил на велосипеде 10-летний мальчик.

Он “даже и не думал тормозить перед тем, как выехать на дорогу”, - возмутились в ГАИ. В результате аварии велосипедист с травмами госпитализирован в больницу.

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В ГАИ призвали всех участников дорожного движения к предельной внимательности на пешеходных переходах. “Уважаемые родители, еще раз напомните детям о правилах передвижения не велосипеде и средствах персональной мобильности”, - попросили в Госавтоинспекции.

Напомним, что с осени прошлого года в Беларуси поменяли некоторые ПДД. Теперь велосипедистам разрешено пересекать по пешеходным переходам проезжую часть, не спешиваясь. Многие из них решили, что можно это делать и не снижая скорости. На самом деле, все участники дорожного движения, в том числе и пешеходы с велосипедистами, должны внимательно следить за обстановкой вокруг и не создавать аварийных ситуаций. Особенно на пешеходном переходе.

Доказать на том свете, что “был прав”, наверное, можно. Но стоит ли торопиться?

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