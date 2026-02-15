В Могилеве ГАИ показала, за что оштрафовала трёх водителей за считанные секунды

🎥 Видео

Опубликовано: 15.02.2026 16:26 , Обновлено: 15.02.2026

Могилевская ГАИ показала видео, на котором за считанные секунды сразу три автомобиля нарушили правила дорожного движения на одном перекрестке.

Зафиксировать это помогла камера, установленная над проезжей частью. В Госавтоинспекции же написали просто: «Любители проскочить на красный заплатят штраф».

На видео видно, что водители трех автомобилей — GAZ, Peugeot и Mazda — несмотря на красный сигнал светофора, проехали перекресток улиц Первомайская – Гришина.

В ГАИ не уточнили, какой штраф прописали нарушителям, как и их объяснения, почему вдруг решили вот так просто, гуськом, не торопясь, проехать на красный. Однако факт остается фактом: камеры на улицах не только Минска фиксируют нарушения.

Ранее мы писали, что в белорусской столице появились первые внешние признаки внедрения обещанной еще осенью системы автоматического контроля нарушений на перекрестках. Читатели популярного автомобильного портала ABW показали фото с табличками на одном из оживленных перекрестков Минска.

Водителям придут «СМС счастья». В Минске заметили первые признаки фотофиксации на перекрестках