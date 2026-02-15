В Могилеве ГАИ показала, за что оштрафовала трёх водителей за считанные секунды
Могилевская ГАИ показала видео, на котором за считанные секунды сразу три автомобиля нарушили правила дорожного движения на одном перекрестке.
Зафиксировать это помогла камера, установленная над проезжей частью. В Госавтоинспекции же написали просто: «Любители проскочить на красный заплатят штраф».
На видео видно, что водители трех автомобилей — GAZ, Peugeot и Mazda — несмотря на красный сигнал светофора, проехали перекресток улиц Первомайская – Гришина.
В ГАИ не уточнили, какой штраф прописали нарушителям, как и их объяснения, почему вдруг решили вот так просто, гуськом, не торопясь, проехать на красный. Однако факт остается фактом: камеры на улицах не только Минска фиксируют нарушения.
Ранее мы писали, что в белорусской столице появились первые внешние признаки внедрения обещанной еще осенью системы автоматического контроля нарушений на перекрестках. Читатели популярного автомобильного портала ABW показали фото с табличками на одном из оживленных перекрестков Минска.
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