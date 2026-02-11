Водителям придут «СМС счастья». В Минске заметили первые признаки фотофиксации на перекрестках

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Опубликовано: 11.02.2026 16:07 , Обновлено: 11.02.2026

В белорусской столице появились первые внешние признаки внедрения обещанной ещё осенью системы автоматического контроля нарушений на перекрестках. Читатели популярного автомобильного портала ABW показали фото с табличками на одном из оживленных перекрестков Минска.

Судя по сообщению издания, дорожные службы начали оснащать перекрестки соответствующими указателями. Это может означать скорый запуск камер, фиксирующих проезд на красный свет и не только.

Напомним, что Госавтоинспекция Беларуси анонсировала расширение функционала Республиканской системы мониторинга общественной безопасности еще в конце 2025 года.

Как сообщали тогда в МВД, новый автоматизированный контроль призван повысить дисциплину водителей и снизить количество ДТП, связанных с несоблюдением сигналов светофора и разметки.

Нарушителям же пообещали оперативную альтернативу классическим «письмам счастья» в виде SMS-уведомления.

В ведомстве тогда уточнили, что такие сообщения не содержат суммы штрафа или платежных реквизитов, а служат лишь исключительно для уведомления.

«В сообщении не указываются сумма штрафа и реквизиты для оплаты, оно служит лишь предупреждением о необходимости проверить почту», — говорилось в сообщении.

Впрочем, официального подтверждения запуска системы на конкретных перекрестках пока от ГАИ или МВД не поступало. Но в ГАИ ранее заявляли, что количество мест автоматической фиксации будет планомерно увеличиваться.