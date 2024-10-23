В Минтрансе "смело" заявили, что в Беларуси почти не осталось нелегальных таксистов

Опубликовано: 23.10.2024 16:09 , Обновлено: 15.11.2024

Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий заявил, что в Беларуси почти не осталось нелегальных перевозчиков. Напомним, до 1 ноября в стране продолжает формироваться реестр организаций, которые выполняют рейсы в нерегулярном сообщении. Деятельность тех, кто не попадёт в базу, будет считаться незаконной.

Андрей Гладкий подчеркнул, что незарегистрированных перевозчиков (таксистов, водителей автомобилей, диспетчеров и т.д.) в Республике почти не осталось. А если такие и имеются, то это единичные случаи. “Можно смело говорить, что нелегальные перевозки фактически прекращены”, — заявил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса.

Также Гладкий привёл цифры относительно конфискации автомобилей у нелегальных перевозчиков. По его словам, с начала 2024 года Транспортная инспекция изъяла около 340 такси и порядка 60 автобусов, что свидетельствует о том, что “количество таких нелегальных перевозок приблизилось к нулю”, передало информагентство Sputnik.

“Я считаю, нам удалось добиться эффекта, чтобы все нелегальные перевозки автобусами прекратить”, — подчеркнул Андрей Гладкий и добавил, что такие формы контроля будут продолжены в дальнейшем, в том числе на рынке такси. Гладкий выразил надежду, что благодаря принимаемым мерам так называемых “бомбил”, которые работают на вокзале в Минске и аэропорту, “удастся победить”.

Напомним, на сегодняшний день на рынке нерегулярных перевозок идёт реформа. До 1 ноября перевозчики-”нерегуляры” (в большинстве случаев это службы такси) обязаны включить свои организации в единый реестр. Те, кто не попадёт в него, не смогут работать официально. В Минтрансе заверили, что наполнение реестра идёт активно, и уже около 50% транспортных средств и водителей — в базе.

Что грозит за перевозки без включения в реестр?

Ожидается, что с 1 ноября такая сфера деятельности будет считаться незаконной, если её не внесут в реестр. Согласно документу, это приведёт к ответственности по ч. 3 ст. 13.3 КоАП РБ за незаконное предпринимательство, где, помимо крупных штрафов, могут конфисковать до 100% дохода. Кстати, до 1 ноября включение в реестр является бесплатным, а после нужно будет заплатить госпошлину:

за одного водителя — 1 БВ (40 белорусских рублей);

за каждое транспортное средство — 2 БВ (80 белорусских рублей);

за включение каждого диспетчера — 100 БВ (4000 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в сервисе «Яндекс Go» спрогнозировали этой осенью «массовый отток» водителей из легального сегмента рынка такси в Беларуси. Там подсчитали, сколько белорусских водителей не смогут попасть в новый реестр автомобильных пассажирских перевозчиков.

«Уйдут в тень или из профессии» — В «Яндекс Go» спрогнозировали отток 25 тыс. водителей такси в Беларуси. Что будет с ценами?