В Минтрансе рассказали, когда на дорогах Беларуси перестанут делать ямочный ремонт

Опубликовано: 21.10.2025 14:04 , Обновлено: 21.10.2025

Сколько дорог планируется реконструировать в следующую пятилетку и когда белорусские дорожники полностью уйдут от практики ямочного ремонта, 21 октября рассказал Сергей Леончик, заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Представитель профильного ведомства выразил надежду на то, что финансирование, запланированное на реализацию государственной программы “Дороги Беларуси” на 2026-2030 годы, позволит Минтрансу нарастить объёмы ремонтных работ. Планируется, что в рамках программы будет отремонтировано и восстановлено почти 25 тыс. км дорог , то есть на 7 тыс. км больше, чем в нынешнюю пятилетку, передало госагентство БЕЛТА.

Леончик особо подчеркнул, что с каждым годом ямочный ремонт на республиканских дорогах проводят всё реже, и выразил уверенность в том, что вскоре в Беларуси и вовсе от него откажутся.

“Уже за ближайшие несколько лет мы, наверное, вообще уйдем от такого понятия, как ямочный ремонт, потому что покрытие дорог будет восстанавливаться и соответствовать всем запросам наших граждан”, - пояснил представитель Минтранса.

Замначальника главного управления автодорог также обозначил вопросы, которым планирует уделять первоочередное внимание ведомство в ближайшие годы - это наиболее “грузонапряженные” транспортные артерии, ведущие в столицу, капитальный ремонт выездов из Минска и трассы, ведущие в города-спутники.

При реконструкции и ремонте дорог местного значения, по словам Леончика, также планируют сосредоточиться на дорогах, ведущих от райцентров к агрогородкам. Все их планируется перевести на усовершенствованное покрытие.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Комитет государственного контроля недавно выяснил, что транспортный вопрос остаётся одним из самых волнующих для жителей белорусских городов-спутников.

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