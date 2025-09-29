В Минтрансе объяснили причины нанесения необычной разметки под Минском

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Опубликовано: 29.09.2025 13:51 , Обновлено: 29.09.2025

В официальном Telegram-канале Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси объяснили, зачем нанесли необычную дорожную разметку в Заславле Минской области. Больше всего вопросов у пользователей соцсетей, где завирусился ролик с новой разметкой, вызвал пешеходный переход, раскрашенный в три цвета: белый, красный и зелёный.

В Минтрансе пояснили, что разметку в Заславле решили обновить к областному фестивалю тружеников села “Дажынкi-2025”. Сделать её решили экспериментальной, но, как уточнили в Белорусском дорожном инженерно-техническом центре, согласовали её с Управлением ГАИ УВД Миноблисполкома.

Трёхцветную зебру в Минтрансе назвали “инновационным решение”, которое, по мнению специалистов ведомства, является “выигрышным с эстетической точки зрения”. Там выразили надежду на то, что новая разметка будет “способствовать повышению безопасности дорожного движения”.

Помимо трёхцветной зебры в городе также появилась особая горизонтальная разметка зоны посадки-высадки детей. Она нанесена жёлтой краской и занимает на всю крайнюю правую полосу проезжей части, примыкающей к зоне высадки детей у расположенного неподалёку учебного заведения. Перед зоной высадки детей также установлен дорожный знак, который предупреждает водителя о том, что в данной зоне ему задерживаться нельзя. “Высаживай и проезжай”, - лаконично инструктирует знак.

Также на проезжей части дорог, ведущих к школам, обновили горизонтальную разметку, в виде предупреждающих знаков “Дети”. Её впервые наносили холодным пластиком при помощи специального устройства для автоматического нанесения дорожных знаков на асфальт, стимографа.













Ранее Telegraf.news рассказал, что когда в TikTok выложили ролик с новой разметкой в Заславле, некоторые зрители усомнились в целесообразности такой расцветки, но были и такие, кто встретил новшество с энтузиазмом. “Супер! Надеюсь не перекрасят!?” - высказался один из комментаторов.

Новый стандарт? В Заславле заметили трехцветный пешеходных переход