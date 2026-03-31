В Минске закрыли проезд по одной из улиц на 8 месяцев

Опубликовано: 31.03.2026 20:57 , Обновлено: 31.03.2026

РУП «Минскэнерго» (Республиканское унитарное предприятие «Минскэнерго») предупредило, что с 1 апреля перекроет проезд по улице Центральной сразу на 8 месяцев. Решение объяснили ремонтом теплосетей.

Из-за реконструкции тепловых сетей движение машин по участку ул. Центральной — от местного проезда вдоль Партизанского проспекта (в районе дома №109 по Партизанскому проспекту) до ул. Украинской будет запрещено с 1 апреля 2026 года по 16 декабря 2026 года .

«Просим жителей столицы заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными путями движения на время проведения работ. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!» — обратились к жителям Минска энергетики.

Тем временем в Мингорисполкоме (Минский городской исполнительный комитет) заявили, что перестали наносить дорожную разметку обычной краской. По крайней мере — при проведении капитального ремонта улично-дорожной сети. А при сезонном ямочном ремонте стали активно применять поверхностную обработку асфальтобетонного покрытия. Узнали, в чём преимущества новых методов.

В мэрии Минска отказались от краски на дорогах. Вот чем теперь наносят разметку