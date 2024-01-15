В Минске внезапно остановили Автозаводскую ветку метро. А потом запустили
В понедельник, 15 января, в 17:21 было приостановлено движение на Автозаводской линии метро. Об этом сообщили в Минском метрополитене. И назвали причину.
Причиной остановки назвали неисправность оборудования.
«Проводятся соответствующие мероприятия по восстановлению движения», уведомили в официальном ТГ-канале столичного метрополитена.
Спустя буквально 20 с небольшим минут, а именно в 17:45, там же появилось сообщение, что движение на Автозаводской линии восстановлено: «Метрополитен работает в штатном режиме».
Ранее Телеграф писал, что швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава Stadler отказался поставлять для минского митрополитена свои поезда. Как сообщило агентство “Минск-Новости”, причина в “санкционном давлении коллективного Запада”. Но “Штадлерам” уже нашли замену.
Stadler отказался поставлять поезда для минского метро. Кто его заменит?