В Минске установили первую зарядную станцию для электрокаров на 100 кВт. Сколько времени нужно для "пополнения" батареи?

Опубликовано: 21.03.2024 14:02 , Обновлено: 21.03.2024

Сеть зарядных станций для электромобилей Malanka установила в Минске первый комплекс на 100 кВт. Портал Onliner узнал, где именно.

Сверхбыструю зарядную станцию разместили по адресу улица Наполеона Орды, 6 .

Представители Malanka рассказали, что к концу 2024 года коннекторы для зарядки китайских электрокаров компания запланировала разместить на всей территории Беларуси.

Всего же в нашей стране, по последним данным Минэнерго на октябрь 2023 года, установили больше 900 станций для зарядки электротранспорта.

Сколько заряжается электромобиль

Чтобы выяснить, сколько часов будет заряжаться электромобиль, необходимо разделить емкость его батареи на мощность сети.

К примеру, если заряжать Zeekr 001 Z Sport с емкостью 100 кВт*ч от станции на 100 кВт, то весь процесс займет один час.

Но есть нюанс. Батарея электромобилей заряжается неравномерно, в начале и в конце процесса возможно замедление. Поэтому к расчету времени стоит прибавлять порядка 30 минут.

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