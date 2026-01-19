В Минске решили вешать QR-коды на светофорах

Опубликовано: 19.01.2026 13:34 , Обновлено: 19.01.2026

Предприятие «СМЭП Мингорисполкома», которое занимается техническим оснащением столичных дорог, предупредило минчан о новой "фишке" обычных светофоров. В скором времени на каждом из них можно будет найти особый QR-код. Узнали, в каком случае его нужно будет сканировать.

Не, это не код доступа к управлению светофором. Настроить себе “зелёную волну” в пути или сделать так, чтобы зелёненький горел подольше пешеходам, с его помощью будет нельзя. И всё же QR-код может оказаться полезным как автомобилистам, так и пешеходам. Вот как он будет выглядеть.

Отсканировав QR-код, можно будет оперативно подать заявку на ремонт неисправного светофора. Сейчас для этого приходится обращаться в дежурную службу «СМЭП Мингорисполкома» (по короткому номеру 155), а компактные QR-коды призваны упростить и ускорить этот процесс: при переходе по QR-коду будет сразу открываться страничка с формой обращения, где можно будет описать причину заявки и даже прикрепить фото с места событий.

“Достаточно будет подойти с телефоном, навести камеру и передать информацию. Наши специалисты оперативно выедут на место и устранят недостатки”, - рассказал о технической новации главный инженер «СМЭП Мингорисполкома» Илья Моховиков агентству “Минск-Новости”.

На предприятии уточнили, что устанавливать таблички с QR-кодами на светофорах начнут сразу же после потепления, то есть опробовать новинку минчане смогут ближе к весне этого года.

Кстати, в США на светофорах также появился новый сигнал - небольшие синие лампочки, напоминающие проблесковые маячки спецтранспорта. Исследования, проведённые Федеральным управлением автомобильных дорог и Департаментом транспорта одного из американских штатов уже доказали, что эта маленькая дополнительная деталь позволила значительно снизить аварийность на дорогах. Узнали, как же работает синий сигнал на светофоре и стоит ли белорусской ГАИ перенять эту практику.

Появятся ли в Беларуси? Синие светофоры в США снизили аварийность