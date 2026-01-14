Появятся ли в Беларуси? Синие светофоры в США снизили аварийность

Опубликовано: 14.01.2026 10:23 , Обновлено: 14.01.2026

В США на светофорах появился новый сигнал - небольшие синие лампочки, напоминающие проблесковые маячки спецтранспорта. Исследования, проведённые Федеральным управлением автомобильных дорог и Департаментом транспорта одного из американских штатов уже доказали, что эта маленькая дополнительная деталь позволила значительно снизить аварийность на дорогах. Узнали, как же работает синий сигнал на светофоре.

Дополнительные синие сигналы на светофорах пока можно встретить лишь в некоторых американских городах. Их устанавливают сверху, над светофором, и они чем-то напоминают проблесковые маячки спецтранспорта и, по сути, выполняют ту же функцию - привлечь внимание. Загораются эти синие огоньки в тот момент, когда сигнал светофора меняется на красный. Вот как они выглядят.

Устанавливают этот дополнительный элемент вовсе не для того, чтобы просто дублировать запрещающий сигнал светофора. У него абсолютно утилитарная, а не декоративная функция, которая вряд ли понравится любителям проскочить перекрёсток в последний момент. Там, где уже установили подобные дополнительные сигналы, уже не получится убедить дорожного инспектора в том, что сигнал был “не такой уж и красный”.

Именно эти маленькие синие огоньки помогают сотрудникам правоохранительных органов видеть с любого направления, какие огни действительно горят красным. Например, если водитель едет на юг, а полицейский смотрит в другом направлении, он физически не сможет увидеть, горит ли красный свет у водителя при въезде на перекресток.

С такой проблемой часто сталкиваются и белорусские инспекторы, анализируя видеозаписи ДТП, особенно с камер видеорегистратора. Когда нарушитель утверждает, что ему горел зелёный и ссылается на технический сбой или некорректную настройку переключения сигналов светофора, доказать это бывает сложно, если запись сделана с невыгодного ракурса.

При наличии такого сигнального маяка такой проблемы не возникнет - его отлично видно не только анфас, но на все 360 градусов: огонёк загорается только тогда, когда сигнал под ним красный, и это видно с любого ракурса.

Как повлияли синие маяки на аварийность?

Такие допсигналы уже активно устанавливают в американском штате Флориды, где новацию назвали настоящей “эволюцией” дорожных светофоров. Практику уже взяли на вооружение и отдельные города в таких штатах, как Колорадо, Южная Дакота и Канзас.

И не в том, что американские дорожные инспекторы пытаются привлечь к ответственности как можно больше любителей проскочить на красный. Статистика показала, что допсигналы значительно снижают количество аварий на перекрёстках, оборудованных новыми устройствами.

Так, исследование безопасности, проведенное Департаментом транспорта штата Миннесоты, показало, что после появления этих огней количество аварий, вызванных проездом на красный свет, сократилось на 33%.

Это важные результаты, ведь проезд на красный свет остается в топе причин смертельных аварий на дорогах США. По данным Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), в 2023 году в таких авариях погибло 1086 человек, а 136 000 получили травмы. Половина из этих смертей пришлась на пешеходов, велосипедистов и пассажиров.

Другое исследование, проведённое Федеральным управлением автомобильных дорог, также подтвердило «статистически значимое снижение числа аварий по большинству типов». Таким образом, все признаки указывают на то, что сигнальные огни работают.

Кстати, в декабре прошлого года Госавтоинспекции Витебской области объявила об установке на улицах города светофоров “нового поколения”. Пока светофоры, которые должны улучшить безопасность на дорогах областного центра, появились лишь на одном перекрёстке. Узнали, в чём их особенность.

ГАИ объявила об установке в Беларуси светофоров «нового поколения»