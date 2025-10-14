В Минске предупредили о жёлтых бланках, которые будут прикреплять на машины

Опубликовано: 14.10.2025 15:13 , Обновлено: 14.10.2025

В Мингорисполкоме сообщили, что цены на ежемесячные абонементы на парковки в Минске будут трёхзначными. Контролировать неплательщиков пообещали с помощью как сотрудников с планшетами, так и камер, «где это возможно».

Директор ГУ «Столичные парковки» Михаил Филиппов уточнил, что для выявления припарковавшихся бесплатно будут привлекать и некие мобильные комплексы. Всю информацию будут собирать на сайте parkouka.by.

Неплательщикам на лобовое стекло будут прикреплять специальные жёлтые бланки уведомлений о необходимости оплаты.

При этом чиновник уточнил, что для тех водителей, кто собирается постоянно парковаться во второй или третьей зоне, были придуманы абонементы. Их стоимость будет зависеть от типа стоянки.

Так, на парковках без шлагбаумов и камер, фиксирующих время пребывания, цена абонемента составит 200 рублей для 2-й зоны и 100 рублей для 3-й.

А вот на парковках со шлагбаумами и камерами цены будут повыше: 300 рублей для 2-й зоны и 150 для 3-й.

Ранее Telegraf.news писал, что Мингорисполком подготовил решение о введении дифференцированной платы за парковку в центре города. Мэрия решила разделить платные парковки в центре на 3 зоны с разными ценами за час парковки. Об этом 8 октября рассказал Андрей Зырянов, генеральный директор гособъединения «Гаражи, автостоянки и парковки», которое выступает оператором платных парковок в столице.

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